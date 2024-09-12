El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió leyes "antifascistas severas" para evitar el aumento de la “violencia” y la “persecución” en el país. Sus declaraciones ocurren en medio de las tensiones que desataron las elecciones presidenciales, en las que el actual mandatario fue declarado ganador, pero que la oposición cuestiona.

"Venezuela tiene que hacer leyes antifascistas severas, duras, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser", afirmó Maduro. "Nosotros estamos haciendo leyes para curarnos en salud", añadió.

Luego, señaló que esta ley será un tema de debate durante el primer Congreso Mundial Antifascista, que se celebra este martes y miércoles, y que contará con la presencia de 300 delegados. “Vienen grandes comunicadores, intelectuales y líderes del mundo antifascista. Esa ley es muy oportuna y debe debatirse con ellos para enriquecerla, porque Venezuela tiene el apoyo de la humanidad entera”, indicó.

Sus declaraciones parecen referirse a la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares que aún se debe tratar en la Asamblea Nacional.

La propuesta incluye la ilegalización de partidos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que "inciten al fascismo". La discusión del proyecto se ha pospuesto en varias oportunidades.

Uno de los puntos más controvertidos que incluye este paquete de medidas es la regulación de las redes sociales, las cuales, según Maduro, fueron utilizadas para atacar su reelección. El objetivo de la ley es proteger “de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales", especificó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a mediados de agosto.

En agosto, Maduro ya suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo.

