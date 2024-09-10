“Una mártir” y “un ícono” de la lucha palestina: así será recordada Aysenur Ezgi Eygi, según grupos palestinos. La activista turca-estadounidense de 26 años fue asesinada a tiros por el Ejército de Israel en Cisjordania ocupada el pasado viernes, a pesar de que se encontraba desarmada, y su muerte generó conmoción en todo el mundo.

Las Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas, una organización que incluye a la mayoría de los grupos palestinos, describieron a "la mártir Aysenur” como “un ícono de la lucha palestina a nivel local e internacional".

Asimismo, la muerte de la joven activista fue considerada por ellos como una confirmación de las políticas de Israel de asesinato, expulsión y prohibición de entrada a activistas internacionales que se solidarizan con la causa palestina.

También pidió que Israel fuera castigado por su indiferencia hacia la vida de los activistas internacionales que se oponen a la ocupación israelí y los asentamientos colonos.

"Muchos activistas solidarios se unen a nuestro pueblo palestino en las actividades de la resistencia popular en las ciudades y pueblos que están expuestos a la colonización y expropiación (israelí)", indicó en el comunicado. Una de ellas fue Aysenur, que se encontraba en una protesta en un asentamiento ilegal israelí que fue arrebatado a los palestinos.

Francotirador israelí estaba “feliz y gritaba de alegría"

El testigo palestino Mounir Khdair dijo que el francotirador israelí que mató a Aysenur gritó de alegría después de dispararle.

"Después de dispararle, él estaba feliz y gritaba de alegría", contó Khdair.

En la misma línea, Jonathan Pollak, un activista israelí que ha participado en protestas contra Tel Aviv durante muchos años, aseguró: “El soldado que hizo esto disparó a matar. Ese disparo mortal no fue un incidente aislado. Ocurre en el contexto de la escalada de violencia en Cisjordania”.

Y añadió: “La bala que mató a Aysenur es la misma bala que mató a más personas en Nur Shams y Yenín. Es la misma bala que mató a una niña de 13 años el mismo día a unos pocos kilómetros al sur. Son las mismas balas financiadas por Estados Unidos que Israel utiliza para perpetrar genocidio en Gaza con total impunidad".

“Esto sucede porque el mundo no exige rendición de cuentas y, vergonzosamente, apoya a Israel. Es hora de que, en todo caso, este asesinato traiga consigo alguna rendición de cuentas y el fin del colonialismo israelí sobre el pueblo palestino”, recalcó.

Una despedida multitudinaria

Una multitud despidió a Aysenur este lunes en la ciudad de Nablus. El cortejo fúnebre, que partió del Hospital Gubernamental Rafidia de Nablus, transportó su cuerpo, envuelto en la bandera palestina y la kufiya, el pañuelo tradicional palestino.

Durante la procesión, encabezada por el gobernador de Nablus, Ghassan Daghlas, miles de personas corearon consignas condenando las acciones israelíes y elogiando a los partidarios extranjeros.

EE.UU. no contactó a su familia