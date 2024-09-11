A pesar de la condena internacional, Israel no muestra señales de detener su letal ofensiva contra Gaza ni de buscar un alto el fuego. Un día después de bombardear un campo de desplazados, ataques aéreos en distintas zonas residenciales del enclave sitiado causaron la muerte de decenas de palestinos.

En Jan Yunis, 13 civiles murieron y varios resultaron heridos por bombardeos del ejército israelí contra una casa este martes, según informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Mientras tanto, en Yabalia, al norte del enclave, 9 palestinos perdieron la vida, entre ellos 3 niños y 2 mujeres, mientras en el campamento de Nuseirat otras 4 personas murieron y 11 resultaron heridas por ataques aéreos.

Pero más allá de la cifra de muertos que reportan diariamente tanto el Ministerio de Salud de Gaza como las agencias de noticias, están las historias de familias destruidas. En estos ataques perdieron la vida miembros de la familia Al-Qara en Khuza'a, la familia Al-Nayar y la familia Abu Atwi. Todos se encontraban en sus hogares al momento del impacto de las bombas.

ONU “condena enérgicamente” ataque en Al Mawasi

El ejército israelí atacó este martes la zona designada como “humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis, matando al menos a 19 palestinos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. El ataque recibió la condena de la comunidad internacional.

Relacionado Masacre de Israel en un campo de desplazados: misiles matan a 40 palestinos

"Puedo decirles que el secretario general (António Guterres) está profundamente alarmado por la continua pérdida de vidas en Gaza. Condena enérgicamente el ataque aéreo israelí en una zona designada por Israel para personas desplazadas en Jan Yunis", indicó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

"El uso de armas pesadas en zonas densamente pobladas es inconcebible", añadió, reiterando la urgencia de alcanzar un alto el fuego inmediato entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás.

Tel Aviv obstaculiza vacunación contra polio