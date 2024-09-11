A pesar de la condena internacional, Israel no muestra señales de detener su letal ofensiva contra Gaza ni de buscar un alto el fuego. Un día después de bombardear un campo de desplazados, ataques aéreos en distintas zonas residenciales del enclave sitiado causaron la muerte de decenas de palestinos.
En Jan Yunis, 13 civiles murieron y varios resultaron heridos por bombardeos del ejército israelí contra una casa este martes, según informó la agencia de noticias palestina WAFA.
Mientras tanto, en Yabalia, al norte del enclave, 9 palestinos perdieron la vida, entre ellos 3 niños y 2 mujeres, mientras en el campamento de Nuseirat otras 4 personas murieron y 11 resultaron heridas por ataques aéreos.
Pero más allá de la cifra de muertos que reportan diariamente tanto el Ministerio de Salud de Gaza como las agencias de noticias, están las historias de familias destruidas. En estos ataques perdieron la vida miembros de la familia Al-Qara en Khuza'a, la familia Al-Nayar y la familia Abu Atwi. Todos se encontraban en sus hogares al momento del impacto de las bombas.
ONU “condena enérgicamente” ataque en Al Mawasi
El ejército israelí atacó este martes la zona designada como “humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis, matando al menos a 19 palestinos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. El ataque recibió la condena de la comunidad internacional.
"Puedo decirles que el secretario general (António Guterres) está profundamente alarmado por la continua pérdida de vidas en Gaza. Condena enérgicamente el ataque aéreo israelí en una zona designada por Israel para personas desplazadas en Jan Yunis", indicó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.
"El uso de armas pesadas en zonas densamente pobladas es inconcebible", añadió, reiterando la urgencia de alcanzar un alto el fuego inmediato entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás.
Tel Aviv obstaculiza vacunación contra polio
Dujarric también denunció que un convoy de vehículos blindados de la ONU, con señales visibles de pertenecer a la organización, fue rodeado y retenido a punta de pistola por soldados en Gaza este lunes. Estos transportaban a 12 miembros de la organización que se dirigían hacia el norte de Gaza para ayudar en la campaña de vacunación para niños contra la polio.
Mientras estaban retenidos, el ejército israelí efectuó disparos, y los vehículos del convoy de la ONU fueron embestidos por tanques y una excavadora durante ocho horas, según contó el portavoz.
Además, describió este suceso como "un ejemplo más de los inaceptables peligros y obstáculos" que enfrenta el personal humanitario en Gaza debido a las acciones de Tel Aviv.
Más de 41.000 palestinos perdieron la vida
Desde que comenzó la brutal ofensiva de Israel, al menos 41.020 palestinos han perdido la vida, la mayoría mujeres y niños.
Además, al menos 94.925 han sido heridos y se cree que 10.000 quedaron enterrados bajo los escombros de casas bombardeadas, aunque varios reportes indican que la cifra es mucho mayor.
El continuo bloqueo del enclave ha desatado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, dejando gran parte de la región en ruinas. Por estos motivos, Tel Aviv se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
A su vez, en Cisjordania ocupada las fuerzas israelíes, junto a colonos ilegales, mataron al menos a 698 palestinos desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud palestino.
El reciente asesinato de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, quien recibió disparos de un francotirador israelí mientras se encontraba desarmada, causó conmoción internacional. Grupos palestinos prometen que será recordada como un “ícono” de la solidaridad internacional con Palestina.