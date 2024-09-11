Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus actos de conmemoración marcaron un capítulo crucial en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, a dos décadas de esos trágicos eventos, la comunidad musulmana estadounidense sigue enfrentando las duras secuelas de una islamofobia exacerbada por la tragedia.

“Los musulmanes siguen siendo objeto de odio, acoso y discriminación como resultado de los estereotipos perpetuados” después de los atentados, explicó Hussam Ayloush, director ejecutivo de la sección de Los Ángeles del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-LA).

Sólo durante la primera mitad de este 2024, la discriminación y los ataques contra musulmanes han aumentado un 70%, en medio de una oleada de odio que comenzó tras el 7 de octubre y creció durante la brutal ofensiva de Israel en Gaza, según informó el Consejo.

El aumento de crímenes de odio tras el 11-S

La islamofobia, que se define como el rechazo o el prejuicio contra el islam y los musulmanes, tiene una fuerte presencia en Estados Unidos.

Según las estadísticas del FBI, los crímenes de odio contra los musulmanes se dispararon inmediatamente después del 11 de septiembre, aumentando un 1.617% entre 2000 y 2001. Esta cifra es una de las más altas de crímenes de odio islamófobos en la historia de Estados Unidos.

Asimismo, el 62% de los musulmanes afirman haber sentido hostilidad por parte de otros debido a su religión y el 65% se han sentido irrespetados, según explicó Zahra Jamal, directora asociada del Instituto Boniuk para la Tolerancia Religiosa, de la Universidad Rice en Houston, a la Agencia Anadolu, en 2022.

“Ese porcentaje es casi tres veces mayor que el de los cristianos”, añadió, detallando que “los judíos (60,7%) y los musulmanes (61,7%) tienen el doble de probabilidades que los cristianos y los adultos estadounidenses en general de ser objeto de ataques verbales”.

“Ambos grupos presentan tasas más altas de sufrir violencia física, persecución, o daños a la propiedad debido a su religión”, añadió.

Asimismo, más del 80% de los musulmanes informaron que “otros asumían cosas sobre ellos”, y el 21% de los adultos musulmanes denunciaron acoso policial.

Relacionado Musulmanes en América Latina: avances, desafíos y prejuicios

Cambiando la narrativa

Sin embargo, CAIR-LA enfatizó que la única manera de combatir la islamofobia, los estereotipos y la discriminación que aumentó tras el 11 de septiembre es abordarlos directamente.

“Es importante responsabilizar a las personas que perpetúan el racismo, la intolerancia y la xenofobia por sus palabras y acciones de odio en todos los sectores, ya sea en la frontera, en el aeropuerto, por parte de las fuerzas del orden o de un político”, dijo Ayloush.

Luego, apuntó a que “sigamos combatiendo el racismo institucional y construyendo el poder político musulmán para influir en las políticas y la legislación, así como trabajar para abordar la islamofobia a nivel estatal o del Congreso, ya sea en forma de acoso, discriminación, injusticia a manos del gobierno o vigilancia del FBI”.

También lamentó que: “Los musulmanes no son el primer grupo, y lamentablemente no serán el último, que se enfrenta al odio y la discriminación en Estados Unidos”.

“Nuestro país tiene una larga historia de deshumanización y marginación de diversos grupos étnicos y religiosos, ya sea que se trate de comunidades negras, indígenas estadounidenses, judías, asiáticas, isleñas del Pacífico u otras”, señaló Ayloush.