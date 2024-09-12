El nombre del expresidente Alberto Fujimori, quien murió este miércoles a los 86 años, está profundamente entrelazado con la historia reciente de Perú. Su figura aún genera divisiones en el país que gobernó durante 10 años: pasó de ser un mandatario de “mano dura” a un condenado por delitos de lesa humanidad. De hecho, fue en una prisión en Lima, la capital, donde pasó sus últimos años, antes de ser excarcelado en diciembre pasado por razones humanitarias.

El estado de salud de Fujimori era delicado desde hace meses y sus ingresos al hospital se hicieron cada vez más frecuentes. Su condición se había deteriorado rápidamente en la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca por cáncer de lengua, según dijeron fuentes cercanas a la familia a la agencia de noticias AFP. El exmandatario falleció en su casa en Lima.

Sus hijos Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori anunciaron en X su muerte "después de una larga batalla contra el cáncer". Keiko Fujimori también publicó en esa red social que su padre será velado a partir del jueves en el Museo de la Nación, lugar al que convocó a sus seguidores. El sepelio se realizará el sábado. "Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente", escribió.

De origen japonés, pero conocido popularmente como 'El Chino', Fujimori alcanzó a pagar 16 años de una condena de 25 por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos que perpetraron agentes del Estado bajo su Gobierno. Después de múltiples batallas legales, que se extendieron por años, la justicia ordenó excarcelarlo hace 11 meses por razones humanitarias.

"Tenía que pagar su culpa, pero ahora que ha fallecido que se puede hacer... No ha cumplido su condena", lamentó en declaraciones a la AFP Juana Carrión, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos y Desaparecidos del Perú.

¿Quién era Fujimori y cómo fue su presidencia?

Alberto Fujimori irrumpió en la escena pública como una figura ajena y distanciada de la política tradicional, es decir un “outsider”, que logró vencer en las elecciones presidenciales de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa, favorito en la contienda.

Su rápido ascenso al poder ocurrió en medio de la ruina económica que vivía Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese año, la inflación mensual llegó a 397% y el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a la agencia AP Yusuke Murakami, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Descendiente de japoneses, con la victoria electoral se convirtió en el primer hijo de inmigrantes que llegaba al máximo cargo de liderazgo en Perú. Como carta de presentación tenía sus credenciales de una exitosa trayectoria como docente universitario e ingeniero agrónomo de profesión.

Aplicó un modelo económico neoliberal que le granjeó el apoyo de empresarios, clases dirigentes y organismos financieros internacionales. Ello le permitió superar la crisis económica de Perú, lo que también llevó a que acumulara un amplio grupo de ciudadanos a su favor.

Durante una década, de 1990 a 2000, gobernó el país con mano de hierro, en un período centrado en enfrentar a las guerrillas. El conflicto interno o "guerra contra el terrorismo" –como se denominó oficialmente– dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000, la gran mayoría civiles, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los años de violencia política en Perú.

Fujimori cultivó un estilo de hombre frío, desconfiado y poco comunicativo. Gobernaba con un criterio de cofradía secreta, rodeado de un pequeño círculo de colaboradores. Y su perfil autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, apoyado en las fuerzas armadas y en una estrategia de su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, eminencia gris del régimen.

Esto resultó en la convocatoria de una Constituyente que le permitió reelegirse en 1995 y 2000 con una carta magna hecha a su medida. Esa forma de gobernar sin contrapeso de otros poderes del Estado, con control sobre los medios de comunicación –principalmente de las grandes cadenas de televisión cuyos directivos fueron sobornados– abrió las puertas a la corrupción.

Un “villano” y un “héroe”

Fujimori emergió como una figura divisiva en Perú durante los 10 años de su mandato y las décadas posteriores cuando salieron a la luz muchos sucesos de su gobierno. Para muchos fue un “villano”, pero también hay peruanos que lo consideran un “héroe”.

"El gobierno de Fujimori fue el punto más bajo en toda la historia de Perú por la conducta del acusado y por hacer tabla rasa de cualquier tipo de reglas e institucionalidad y normatividad", opinó el sociólogo Eduardo Toche cuando el expresidente fue condenado. "Para él no existía ningún marco legal, el marco legal era el de su voluntad y la de sus amigos, nada más", dijo a la AFP.

Ahora bien, un rescate de rehenes en 1997 en la embajada de Japón, que había tomado la guerrilla MRTA, lo catapultó como un héroe a los ojos de muchos ciudadanos. Después de 122 días, un operativo militar del Gobierno de Fujimori logró rescatar a 71 de los 72 rehenes, pues uno murió. Los 14 guerrilleros en el lugar fueron abatidos. Esta operación militar recibió elogios de muchos gobiernos, pero también cuestionamientos de grupos de derechos humanos, que denunciaron que los secuestradores fueron ejecutados después de rendirse.

"Acabó con el terrorismo, estabilizó la economía" y no murió en prisión, como pedían sus enemigos, dijo a la AFP Nancy González, una mujer que llegó este miércoles hasta la vivienda donde Fujimori falleció.