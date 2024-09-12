Después de cuatro días de silencio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre el asesinato de Aysenur Ezgi Eygi, la joven turca-estadounidense que protestaba pacíficamete en Cisjordania ocupada cuando soldados del Ejército de Israel le dispararon. El mandatario aseveró que Tel Aviv debe investigar más para que se “rindan cuentas” por lo que consideró “un trágico error”.

En un comunicado, Biden sostuvo que el asesinato “es totalmente inaceptable” y reveló que, según una investigación preliminar de Israel, la muerte de Aysenur “fue el resultado de un trágico error a raíz de una escalada innecesaria”.

“El Gobierno de Estados Unidos ha tenido pleno acceso al informe preliminar de Israel y espera una actualización continua a medida que avance la investigación para que podamos tener confianza en el resultado”, indicó. El reporte citado por Biden está en línea con las afirmaciones del ejército israelí que aseguró que Eygi probablemente recibió disparos “indirectos y no intencionados” de sus soldados.

Relacionado “Alma valiente”: así era Aysenur Ezgi Eygi, activista asesinada por Israel

Por otro lado, el mandatario sostuvo que “debe haber una rendición de cuentas total, e Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este nunca vuelvan a ocurrir”.

También dijo que está “indignado y profundamente entristecido”. Además elogió a Eygi por su “idealismo” que “la llevó a viajar a Cisjordania para protestar pacíficamente contra la expansión de los asentamientos”.

Sin embargo, Biden no habló con la familia de Eygi para ofrecer sus condolencias.

La familia de Aysenur responde a Biden que no fue un “incidente”

La pareja de Aysenur, Hamid Ali, rechazó este martes las declaraciones de Biden, remarcando que lo ocurrido no fue un “incidente”, sino un asesinato.

También criticó la falta de comunicación de la Casa Blanca, diciendo que “durante cuatro días, hemos esperado a que el presidente Biden levante el teléfono y haga lo correcto: llamarnos, ofrecernos sus condolencias y hacernos saber que está ordenando una investigación independiente sobre el asesinato de Aysenur”.

El día anterior, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, había asegurado que “nadie debería ser asesinado a tiros por asistir a una protesta” y que “las fuerzas de seguridad israelíes deben realizar algunos cambios fundamentales en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de intervención”, aunque evitó calificar lo ocurrido como un asesinato.