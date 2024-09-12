MUNDO
Biden: Israel debe “hacer más” para rendir cuentas por asesinato de Aysenur
El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó que el asesinato de la joven turca-estadounidense es “inaceptable” y que Tel Aviv debe hacer más por investigar lo que calificó como “un trágico error”.
Biden dijo que la muerte de Aysenur “fue el resultado de un trágico error a raíz de una escalada innecesaria”. / Fotos: Getty Images y AP. / Others
Por Redacción
12 de septiembre de 2024

Después de cuatro días de silencio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre el asesinato de Aysenur Ezgi Eygi, la joven turca-estadounidense que protestaba pacíficamete en Cisjordania ocupada cuando soldados del Ejército de Israel le dispararon. El mandatario aseveró que Tel Aviv debe investigar más para que se “rindan cuentas” por lo que consideró “un trágico error”.

En un comunicado, Biden sostuvo que el asesinato “es totalmente inaceptable” y reveló que, según una investigación preliminar de Israel, la muerte de Aysenur “fue el resultado de un trágico error a raíz de una escalada innecesaria”.

“El Gobierno de Estados Unidos ha tenido pleno acceso al informe preliminar de Israel y espera una actualización continua a medida que avance la investigación para que podamos tener confianza en el resultado”, indicó. El reporte citado por Biden está en línea con las afirmaciones del ejército israelí que aseguró que Eygi probablemente recibió disparos “indirectos y no intencionados” de sus soldados.

Relacionado“Alma valiente”: así era Aysenur Ezgi Eygi, activista asesinada por Israel

Por otro lado, el mandatario sostuvo que “debe haber una rendición de cuentas total, e Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este nunca vuelvan a ocurrir”.

También dijo que está “indignado y profundamente entristecido”. Además elogió a Eygi por su “idealismo” que “la llevó a viajar a Cisjordania para protestar pacíficamente contra la expansión de los asentamientos”.

Sin embargo, Biden no habló con la familia de Eygi para ofrecer sus condolencias.

La familia de Aysenur responde a Biden que no fue un “incidente”

La pareja de Aysenur, Hamid Ali, rechazó este martes las declaraciones de Biden, remarcando que lo ocurrido no fue un “incidente”, sino un asesinato.

También criticó la falta de comunicación de la Casa Blanca, diciendo que “durante cuatro días, hemos esperado a que el presidente Biden levante el teléfono y haga lo correcto: llamarnos, ofrecernos sus condolencias y hacernos saber que está ordenando una investigación independiente sobre el asesinato de Aysenur”.

El día anterior, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, había asegurado que “nadie debería ser asesinado a tiros por asistir a una protesta” y que “las fuerzas de seguridad israelíes deben realizar algunos cambios fundamentales en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de intervención”, aunque evitó calificar lo ocurrido como un asesinato.

RECOMENDADOS

El cuerpo de Aysenur será trasladado a Türkiye

Luego del funeral realizado este lunes en Nablus, Cisjordania ocupada, el cuerpo de Eygi será trasladado a Türkiye, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

“Los procedimientos para el traslado a Türkiye del cuerpo de nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, que fue atacada deliberadamente y asesinada por soldados israelíes durante una manifestación pacífica en solidaridad con los palestinos en la Cisjordania ocupada, fueron completados hoy (12 de septiembre) por nuestra Embajada en Tel Aviv y nuestro Consulado General en Jerusalén”, indicó en un comunicado.

Asimismo, el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunc, reveló que Ankara está investigando el asesinato y que presionará a la ONU para que tome medidas inmediatas. Esta investigación se llevará a cabo bajo los marcos de la legislación nacional.

RelacionadoAsí fue el ataque israelí que mató a Aysenur Ezgi Eygi: relato de testigo

"Trabajaremos para garantizar que el relator especial (de la ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Arbitrarias tome medidas inmediatas y que se establezca una comisión de investigación independiente y prepare un informe", señaló Tunc.

“Manifestamos nuestra condena nuevamente por este asesinato, que perpetró el gobierno genocida de (Benjamín) Netanyahu. Haremos todo lo necesario para que este crimen no quede impune y se haga justicia”, añadió el ministro.

Emotivo homenaje en Seattle

Por otro lado, durante la noche de este miércoles una multitud homenajeó a Aysenur en Seattle, la ciudad donde ella vivía en Estados Unidos.

Cientos de personas se reunieron en uno de los lugares favoritos de la joven: una playa tranquila donde en julio festejó el que sería su último cumpleaños. Muchos asistentes llevaban kufiyas, los pañuelos tradicionales palestinos, y fotografías de Eygi el día de su graduación.

FUENTE:TRT Español y agencias
