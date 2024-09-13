TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Türkiye y España impulsan solución de dos Estados para Palestina en reunión
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, asistirá a la reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza, en España, para presionar por un cese del fuego en el asediado enclave.
Türkiye y España impulsan solución de dos Estados para Palestina en reunión
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, previo a la reunión en Madrid del Grupo de Contacto sobre Gaza, el 13 de septiembre de 2024. Foto: AA / AA
Por Redacción
13 de septiembre de 2024

La solución de dos Estados para Palestina: ese será el eje principal de la reunión que convoca este viernes en Madrid al Grupo de Contacto sobre Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llega al encuentro con varios objetivos clave empezando por presionar para un alto el fuego en el asedidado enclave y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria para los palestinos. También el cese de los ataques israelíes en la Cisjordania ocupada.

La reunión, liderada por España, tendrá la participación de altos líderes como el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, además de los ministros de Relaciones Exteriores de varios países. Como parte del encuentro, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió a los asistentes en el Palacio de la Moncloa, antes de que comience la sesión oficial de trabajo.

RelacionadoTürkiye afirma que podría ser garante en solución de dos Estados

Este encuentro debatirá "el reto de crear un consenso internacional sobre el camino a seguir basado en la solución de los dos Estados" para Palestina, explicó la Unión Europea. “La reunión de Madrid que celebramos hoy es ejemplo del papel de liderazgo que está teniendo España en estos momentos para preservar la solución de dos Estados, la verdadera solución para conseguir la paz en Oriente Medio”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores español José Manuel Albares, en declaraciones a la prensa.

Tanto España como Türkiye han condenado la brutal ofensiva de Israel en Gaza y han manifestado su apoyo a la creación y el reconocimiento de un Estado palestino. De hecho, Madrid y Ankara han calificado de genocidio las acciones de Israel contra el enclave.

En esa línea, se espera que el ministro Fidan plantee asuntos como la presión que ejerce la comunidad internacional sobre Israel, la participación de más países en el caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, la pertenencia de Palestina a la ONU y su reconocimiento por parte de más países.

RECOMENDADOS

También buscará abordar el apoyo al proceso de reconciliación entre los grupos palestinos, que hace dos meses lograron un acuerdo para poner fin a sus divisiones internas y lograr “una unidad nacional integral”. Fidan también insistirá en la ayuda humanitaria ininterrumpida a Gaza y la continuación de la asistencia que brinda la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

RelacionadoEspaña, Irlanda y Noruega reconocen el Estado de Palestina: ¿qué significa?

El Grupo de Contacto sobre Gaza se estableció en una cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe el año pasado, en Arabia Saudita, en noviembre para detener la brutal ofensiva contra Gaza y ayudar a lograr una paz duradera.

Casi 41.100 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto y más de 95.000 han resultado heridas en los incesantes ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre, según las autoridades locales de salud.

La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan