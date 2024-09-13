En una maniobra que ya se anticipaba, Estados Unidos jugó la carta de las sanciones contra Venezuela tras varias semanas de roces diplomáticos por los resultados electorales del pasado 28 de julio. Más de un mes después de que el Consejo Nacional Electoral declarara al presidente Nicolás Maduro ganador de las votaciones, y que Washington no reconociera esta victoria, el Gobierno de Joe Biden sancionó el jueves a 16 funcionarios venezolanos por lo que denominó un “fraude electoral”. La medida recibió un fuerte rechazo de parte de Caracas.

"Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de Estados Unidos al imponer medidas coercitivas unilaterales", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y añadió que las sanciones estadounidenses se anunciaron "en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana”.

El secretario de EE.UU., Antony Blinken, anunció que 16 personas cercanas al Gobierno de Maduro recibirían sanciones económicas en respuesta “al fraude electoral” y para que rindan cuentas “por obstruir las elecciones presidenciales”. Washington disputa, al igual que la oposición venezolana, los resultados de las votaciones que dieron a Maduro como ganador y, en esa línea, sostuvo que los sancionados “se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza".

Las sanciones estadounidenses incluyen a algunos altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que certificó los resultados y al fiscal que emitió la orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González. Como resultado de la medida, se congelarán los activos que los sancionados tengan directa o indirectamente en EE.UU., así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.

¿Y las sanciones al petróleo?

Sin embargo, en esta nueva ronda de sanciones hay un elemento que brilla por su ausencia: el petróleo. Si quería enfilar sus acciones contra Venezuela, ¿por qué Washington no tocó el crudo que están vital para Caracas? Para entenderlo, algo de contexto.

La industria petrolera de Venezuela está bajo sanciones desde 2019. Ahora bien, Estados Unidos las suspendió parcialmente durante seis meses hasta abril pasado, en lo que pretendió ser un acercamiento hacia Maduro con el objetivo de lograr un diálogo con la oposición. Pero Washington las volvió a implementar al considerar que el mandatario venezolano había incumplido con sus promesas electorales.