A la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi la mataron las balas de soldados israelíes, pero la huella que dejó en su comunidad seguirá viva, afirman activistas que asistieron a la vigilia que se realizó en su honor en Alki Beach esta semana.
"Sentí la obligación de reunirnos por ella, porque era una de nosotros. Era alguien de nuestra comunidad que se convirtió en mártir por una causa con la que no tenía relación directa. La lista de quienes fueron lo suficientemente valientes para hacer lo que ella hizo es corta, y se necesita un carácter extraordinario para ello", dijo Ahmad Hamdan, palestino-estadounidense y amigo de Aysenur, a TRT Español.
A pesar de que Hamdan nació en la diáspora, sus padres le inculcaron desde muy joven un "gran sentido de orgullo por ser palestino", a través de la cultura y la herencia. Cuando comenzó su carrera universitaria, con ese impulso, se convirtió en organizador del Movimiento Juvenil Palestino de la Universidad de Washington. Y en estos espacios solidarios llegó a Aysenur.
Ayse, como Hamdam cariñosamente se refiere a ella, “asistía regularmente a todos estos eventos y acciones, y ayudaba a planificar algunos de ellos, contribuyendo en gran medida. En la Universidad de Washington estuvo muy involucrada en el campus", dice.
Hamdan recuerda toda la entrega de Aysenur respecto a su activismo. Muy a menudo presionaba a la universidad en asuntos relacionados con Palestina, equilibrando estas exigencias con sus estudios: psicología y lenguas y culturas del Medio Oriente.
Al pasar tiempo con ella, Hamdan recuerda cómo también se pronunciaba sobre diferentes causas, lo que revelaba su fuerte sentido de justicia social.
"La recuerdo siendo muy elocuente y sincera en sus intenciones hacia Palestina. En uno de los últimos eventos en los que la vi, aportó un valioso conocimiento intelectual sobre la resistencia y la causa palestina", dijo Hamdan a TRT Español.
Sin embargo, él señala que la lucha de Aysenur por la igualdad para todos hizo que siempre destacara.
"Le importaban genuinamente los derechos humanos, ya fuera de los palestinos, los negros o cualquier otro grupo oprimido. Se esforzó en comprender plenamente las luchas de cada minoría y encontró formas en las que podía ayudar", dice Hamdan.
Tras el asesinato de Aysenur a manos de Israel, Hamdan ahora cuestiona profundamente las acciones de la administración Biden.
"La reacción del Gobierno estadounidense, o la falta de ella, es lamentable. La continua petición de que el opresor 'se investigue a sí mismo', la negativa a tomar medidas por un ciudadano estadounidense a pesar de afirmar que lo harán, y evitar incluso hablar sobre lo que sucedió y quién era ella es vergonzoso", afirma.
Después de su asesinato, la familia de Aysenur emitió un comunicado refiriéndose a los comentarios del presidente Joe Biden. “A un ciudadano estadounidense lo asesinó un ejército extranjero en un ataque dirigido. La acción apropiada es que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris hablen directamente con la familia y ordenen una investigación independiente y transparente sobre el asesinato de Aysenur, una voluntaria por la paz", sostuvo su familia.
En algunos medios, al Gobierno de Biden se le ha señalado de doble moral por la manera en que ha manejado el asesinato de Aysenur. Esto ocurrió después de la muerte de un rehén israelí con ciudadanía estadounidense en Gaza, algo que llevó a Biden a hablar con la familia del soldado, insistiendo en que estaba "devastado e indignado".
Otros funcionarios estadounidenses han sido ampliamente criticados por lo que muchos en foros públicos han descrito como incitación al odio.
Según Hamdan, "algunos funcionarios del gobierno estadounidense incluso reaccionaron apoyando su asesinato, lo cual es un discurso de odio flagrante que el gobierno ignora y que refuerzan los tropos e ideologías racistas e islamófobas."
Randy Fine, representante estatal republicano de Florida y un "orgulloso" miembro del grupo de presión israelí AIPAC, ha sido acusado de celebrar el asesinato de Aysenur en los últimos días.
La deshumanización de los palestinos y de quienes se solidarizan con ellos es algo que Hamdan conoce muy bien.
"Esta retórica racista ha sido promovida durante más de 75 años, justificando el asesinato de nuestro pueblo. Antes de Ayse, Rachel Corrie (también del estado de Washington) intentó defender la casa de palestinos inocentes y fue atropellada por una excavadora en 2003", dice.
Ese año, la joven activista Rachel Corrie fue aplastada por una excavadora mientras defendía la casa de palestinos en medio de los intentos de limpieza étnica de la ciudad de Rafá, en Gaza, que implicaba la demolición de la casa de una familia palestina.
"Los padres de Rachel Corrie ahora son activistas aquí en Seattle y brindaron apoyo emocional a la familia de Ayse,” afirma Hamdan respecto a lo que califica como la violencia de Israel contra los palestinos y sus aliados que “no discrimina cuando se trata de sus víctimas".
El activista palestino-estadounidense también es consciente de lo que dice es la responsabilidad de EE.UU. en el asesinato de Aysenur.
"Tanto Ayse como Rachel eran ciudadanas estadounidenses no palestinas que fueron arrebatadas de nosotros con armamento y herramientas financiadas por EE.UU. Joe Biden continúa ignorando los llamados de los palestinos para defender a Ayse y a todos los demás civiles, como hicieron sus predecesores con Rachel Corrie y los palestinos victimizados en aquel entonces," afirma.
Palestinos como Hamdan, cuyas vidas fueron marcadas por Aysenur, alguien que incluso viajó al extranjero a Myanmar hace un par de años para ser testigo de la persecución contra el pueblo rohinyá en el sudeste asiático, insisten en que mantendrán su impulso por lograr la justicia social.
"La memoria de Ayse vivirá a través del trabajo que continuaremos haciendo en su honor. Lucharemos incansable e incondicionalmente para alcanzar las metas que ella buscaba, y seguiremos mencionando su nombre y legado en espacios donde su ejemplo pueda mostrar que todos le debemos seguir con su trabajo y la misión de su vida," concluye Hamdan.