A la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi la mataron las balas de soldados israelíes, pero la huella que dejó en su comunidad seguirá viva, afirman activistas que asistieron a la vigilia que se realizó en su honor en Alki Beach esta semana.

"Sentí la obligación de reunirnos por ella, porque era una de nosotros. Era alguien de nuestra comunidad que se convirtió en mártir por una causa con la que no tenía relación directa. La lista de quienes fueron lo suficientemente valientes para hacer lo que ella hizo es corta, y se necesita un carácter extraordinario para ello", dijo Ahmad Hamdan, palestino-estadounidense y amigo de Aysenur, a TRT Español.

A pesar de que Hamdan nació en la diáspora, sus padres le inculcaron desde muy joven un "gran sentido de orgullo por ser palestino", a través de la cultura y la herencia. Cuando comenzó su carrera universitaria, con ese impulso, se convirtió en organizador del Movimiento Juvenil Palestino de la Universidad de Washington. Y en estos espacios solidarios llegó a Aysenur.

Ayse, como Hamdam cariñosamente se refiere a ella, “asistía regularmente a todos estos eventos y acciones, y ayudaba a planificar algunos de ellos, contribuyendo en gran medida. En la Universidad de Washington estuvo muy involucrada en el campus", dice.

Hamdan recuerda toda la entrega de Aysenur respecto a su activismo. Muy a menudo presionaba a la universidad en asuntos relacionados con Palestina, equilibrando estas exigencias con sus estudios: psicología y lenguas y culturas del Medio Oriente.

Al pasar tiempo con ella, Hamdan recuerda cómo también se pronunciaba sobre diferentes causas, lo que revelaba su fuerte sentido de justicia social.

"La recuerdo siendo muy elocuente y sincera en sus intenciones hacia Palestina. En uno de los últimos eventos en los que la vi, aportó un valioso conocimiento intelectual sobre la resistencia y la causa palestina", dijo Hamdan a TRT Español.

Sin embargo, él señala que la lucha de Aysenur por la igualdad para todos hizo que siempre destacara.

"Le importaban genuinamente los derechos humanos, ya fuera de los palestinos, los negros o cualquier otro grupo oprimido. Se esforzó en comprender plenamente las luchas de cada minoría y encontró formas en las que podía ayudar", dice Hamdan.

Tras el asesinato de Aysenur a manos de Israel, Hamdan ahora cuestiona profundamente las acciones de la administración Biden.

"La reacción del Gobierno estadounidense, o la falta de ella, es lamentable. La continua petición de que el opresor 'se investigue a sí mismo', la negativa a tomar medidas por un ciudadano estadounidense a pesar de afirmar que lo harán, y evitar incluso hablar sobre lo que sucedió y quién era ella es vergonzoso", afirma.

Después de su asesinato, la familia de Aysenur emitió un comunicado refiriéndose a los comentarios del presidente Joe Biden. “A un ciudadano estadounidense lo asesinó un ejército extranjero en un ataque dirigido. La acción apropiada es que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris hablen directamente con la familia y ordenen una investigación independiente y transparente sobre el asesinato de Aysenur, una voluntaria por la paz", sostuvo su familia.

En algunos medios, al Gobierno de Biden se le ha señalado de doble moral por la manera en que ha manejado el asesinato de Aysenur. Esto ocurrió después de la muerte de un rehén israelí con ciudadanía estadounidense en Gaza, algo que llevó a Biden a hablar con la familia del soldado, insistiendo en que estaba "devastado e indignado".