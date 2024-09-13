Al menos uno de cada cuatro palestinos heridos en los ataques israelíes en Gaza ha sufrido “lesiones que cambian la vida" que requieren amputaciones o rehabilitaciones muy complejas, según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las bombas de Tel Aviv han herido a 95.125, según el Ministerio de Salud de Gaza, de los cuales 22.500 "necesitarán servicios de rehabilitación ahora y en los próximos años".
"El enorme aumento en las necesidades de rehabilitación ocurre al mismo tiempo que la destrucción continua del sistema de salud", explicó Rik Peeperkorn, representante de la OMS para los territorios palestinos.
En esta línea, la OMS señaló que "miles de mujeres y niños" figuran entre los gravemente heridos y que, además, muchos de ellos sufrieron más de una lesión.
Asimismo, se estima que entre 13.455 y 17.550 personas han sufrido "lesiones graves en las extremidades", siendo estas las que más impulsan la necesidad de rehabilitación.
El informe también detalló que se han realizado entre 3.105 y 4.050 amputaciones de extremidades. Otras lesiones graves incluyen daño en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas y quemaduras importantes, según el informe.
Solo 17 hospital funcionan parcialmente
Por otro lado, la OMS señaló que solo 17 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando al menos parcialmente. También dijo que los servicios de atención primaria y comunitaria se suspenden con frecuencia o son inaccesibles debido a la inseguridad, los ataques y las constantes órdenes de evacuación.
Asimismo, el único centro de reconstrucción de extremidades y rehabilitación de Gaza, ubicado en el Complejo Médico Nasser y apoyado por la OMS, dejó de funcionar en diciembre pasado por la falta de suministros y trabajadores especializados en salud.
"Lamentablemente, gran parte del personal de rehabilitación en Gaza se encuentra desplazado", aseguró el comunicado.
Peeperkorn añadió que los pacientes no pueden recibir la atención que necesitan. "Los servicios de rehabilitación de emergencia están gravemente interrumpidos y la atención especializada para lesiones complejas no está disponible, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes", explicó.
"Se necesita apoyo inmediato y a largo plazo para abordar las enormes necesidades de rehabilitación", aseguró.