El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, hizo un llamado a intensificar los esfuerzos conjuntos para lograr el reconocimiento pleno del Estado de Palestina y su adhesión a la ONU, durante una reunión de alto nivel sobre Palestina celebrada el viernes en Madrid.

Fidan participó en el encuentro internacional junto a representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), el Grupo de Contacto de la Liga Árabe y otros miembros, incluidos España, Eslovenia, Noruega, Irlanda y la Unión Europea. La reunión se centró en abordar las cuestiones críticas relacionadas con Palestina.

En su intervención, el ministro subrayó la importancia de ejercer presión sobre los países que se oponen a estas iniciativas y destacó la necesidad de avanzar hacia una solución de dos Estados.

También abogó por que más naciones intervengan en el caso de genocidio contra Israel que se está tramitando en la Corte Internacional de Justicia.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, el país continuará trabajando para alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente en Palestina, garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a Gaza y promover el reconocimiento del Estado palestino.

Una solución de dos Estados