TÜRKİYE
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Türkiye llama a reconocer a Palestina como Estado y su admisión en la ONU
El ministro de Exteriores turco pidió que se redoblen los esfuerzos para lograr la plena membresía de Palestina en la ONU y enfatizó la importancia de presionar a los países que se oponen.
Türkiye llama a reconocer a Palestina como Estado y su admisión en la ONU
Fidan pidió que más países intervengan en el caso de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia,. Foto: AA / AA
Por Redacción

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, hizo un llamado a intensificar los esfuerzos conjuntos para lograr el reconocimiento pleno del Estado de Palestina y su adhesión a la ONU, durante una reunión de alto nivel sobre Palestina celebrada el viernes en Madrid.

Fidan participó en el encuentro internacional junto a representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), el Grupo de Contacto de la Liga Árabe y otros miembros, incluidos España, Eslovenia, Noruega, Irlanda y la Unión Europea. La reunión se centró en abordar las cuestiones críticas relacionadas con Palestina.

En su intervención, el ministro subrayó la importancia de ejercer presión sobre los países que se oponen a estas iniciativas y destacó la necesidad de avanzar hacia una solución de dos Estados.

También abogó por que más naciones intervengan en el caso de genocidio contra Israel que se está tramitando en la Corte Internacional de Justicia.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, el país continuará trabajando para alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente en Palestina, garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a Gaza y promover el reconocimiento del Estado palestino.

Una solución de dos Estados

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Durante la reunión se abordaron varias cuestiones clave como la necesidad de detener el genocidio cometido por Israel en Gaza y los crímenes cometidos en la Cisjordania ocupada.

Los debates también abordaron las negociaciones de alto el fuego en curso en Gaza y los esfuerzos por proporcionar ayuda humanitaria a la región. La necesidad de reconocimiento internacional de Palestina y las medidas encaminadas a lograr una solución de dos Estados también fueron temas importantes.

La declaración final de la reunión instó a la comunidad internacional a reconocer rápidamente a Palestina y apoyar una solución de dos Estados. Se destacó la necesidad de un alto el fuego inmediato en Gaza y el fin de los ataques israelíes contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

La declaración también destacó la necesidad de ayuda humanitaria urgente e ininterrumpida a Gaza y afirmó el apoyo al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Está previsto que se celebre una próxima reunión de seguimiento para finales de septiembre, durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, para seguir debatiendo estas cuestiones.

FUENTE:TRT World
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