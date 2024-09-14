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Huelga de aviación en Argentina deja 30.000 pasajeros en tierra
La huelga de 24 horas provocó la cancelación de 319 vuelos, afectando principalmente a viajeros nacionales y regionales.
Huelga de aviación en Argentina deja 30.000 pasajeros en tierra
Aviones de Aerolíneas Argentinas estacionados en el Aeroparque Jorge Newbery, durante un paro nacional de un día, en Buenos Aires, Argentina. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

Una huelga de pilotos y tripulantes de cabina en Argentina, convocada en reclamo de incrementos salariales, afectó a más de 30.000 pasajeros, según informaron Aerolíneas Argentinas y sindicatos nacionales.

Los trabajadores paralizaron sus actividades por segunda vez en el mes, mientras el presidente Javier Milei se preparaba para firmar un decreto que declara al sector de la aviación como "servicio esencial", con el fin de garantizar un nivel mínimo de operaciones durante las huelgas, según informó su portavoz el viernes.

La huelga de 24 horas provocó la cancelación de 319 vuelos, afectando principalmente a viajeros nacionales y regionales, pero también a cientos de pasajeros que se dirigían a Estados Unidos y Europa.

El ingeniero costarricense Alex Rodríguez, de 53 años, quedó varado mientras se dirigía a visitar una de las principales atracciones turísticas de América del Sur, las impresionantes Cataratas del Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil.

"Habíamos planeado las vacaciones hacía mucho tiempo, unos tres meses. Veníamos de muy lejos, era caro y después todo se vino abajo", cuenta.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Juan Pablo Brey, dijo que el poder adquisitivo del personal de la aviación había caído un 40% desde que Milei asumió el cargo en diciembre.

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Desde que asumió el cargo en diciembre, Milei ha aplicado un drástico programa de austeridad en un intento de controlar la inflación crónica.

Sin embargo, la inflación anual todavía se sitúa en 236,7%, una de las más altas del mundo y la desaceleración económica provocada por los recortes presupuestarios ha golpeado duramente los bolsillos de los argentinos.

Brey dijo a una estación de radio local que los tripulantes de cabina ganaron 729.000 pesos (730 dólares al tipo de cambio oficial) y los tripulantes de tierra 500.000 pesos, la mitad de lo que podrían ganar en algunas compañías de bajo costo.

Aerolíneas Argentinas calificó la huelga como "inoportuna, abusiva y fuera de contexto, impulsada por dirigentes sindicales de manera irresponsable" Además, el portavoz de Milei, Manuel Adorni, dijo que los huelguistas serán "multados y sancionados".

Milei había intentado privatizar Aerolíneas Argentinas como parte de sus amplias reformas económicas, pero se vio obligado a eliminar a la compañía de la lista de aquellas que serían privatizadas para lograr que sus medidas fueran aprobadas en el Parlamento a principios de este año.

FUENTE:TRT World
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