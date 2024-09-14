ORIENTE MEDIO
El papa Francisco condena los ataques israelíes contra las escuelas de Gaza
El papa Francisco condenó los ataques israelíes contra escuelas en Gaza, calificándolos de "horribles" y lamentando la falta de avances hacia la paz.
El Papa Francisco ofrece una conferencia de prensa urgente a bordo del vuelo papal a Roma. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
14 de septiembre de 2024

El papa Francisco denunció el asesinato de niños palestinos en los ataques militares israelíes en la sitiada Gaza, calificando de "horrible" los bombardeos de escuelas, bajo la "presunción" de atacar a combatientes de la resistencia de Hamás.

Durante una conferencia de prensa a bordo del vuelo papal de regreso a Roma desde Singapur el viernes, el pontífice expresó dudas sobre el fin de la guerra genocida de Israel en Gaza.

"Lamento tener que decir esto, pero no creo que se estén dando pasos para lograr la paz" afirmó el papa.

El líder católico, quien regresaba tras una gira de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía, aseguró que mantiene contacto diario con miembros de una parroquia católica en Gaza. "Me cuentan cosas terribles, situaciones muy difíciles", señaló Francisco.

Refiriéndose a los ataques aéreos, el pontífice, de 87 años, agregó: "Cuando se ven cuerpos de niños muertos y se bombardean escuelas bajo la presunción de que hay combatientes, es algo muy grave".

Llamados a una tregua en medio del genocidio

El Papa, que ha apoyado los llamamientos a un alto el fuego en el conflicto y a la liberación de los cautivos israelíes retenidos por Hamás, afirmó que "se trata de una guerra muy dura, muy dura".

Desde el 7 de octubre, los bombardeos del ejército israelí han devastado Gaza, dejando a gran parte de su infraestructura reducida a escombros y desplazando a casi 2,4 millones de personas. Según fuentes palestinas, más de 41.000 personas han perdido la vida y cerca de 100.000 resultaron heridas.

No obstante, expertos advierten que el número real de muertos podría llegar a 200.000. Se cree que aproximadamente 10.000 personas siguen sepultadas bajo los escombros de edificios destruidos, mientras que otros 10.000 palestinos habrían sido detenidos por Israel y trasladados a prisiones, donde se denuncia el uso de tortura.

La ONU ha declarado que la economía de Gaza está "en ruinas" debido al conflicto. Además, Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza y en Cisjordania ocupada. Los principales dirigentes israelíes también son objeto de investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional, que busca emitir órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

FUENTE:TRT World
