El virus de la poliomielitis fue detectado por primera vez en este siglo en Gaza durante el verano, dejando paralizado a un bebé de 10 meses. Las malas condiciones de saneamiento e higiene provocadas por la destructiva ofensiva de Israel que comenzó en octubre han permitido que la enfermedad se propague en el enclave.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo han expresado su preocupación y denuncia por el regreso de la polio a Gaza, pero Cuba es uno de los pocos países que señalaron directamente la causa de la crisis.

En una declaración a través de la red social X en julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que "el genocidio de Israel contra el pueblo de #Palestina en #Gaza es la causa de la epidemia de polio que amenaza a los palestinos".

Esta no sería la primera vez que el estado caribeño condena las acciones violentas y genocidas de Israel contra el pueblo palestino, como la hambruna intencionada y el bombardeo de infraestructuras esenciales.

Aliado histórico

Cuba ha servido como un aliado histórico de Palestina tanto en términos políticos como humanitarios, desde que las Naciones Unidas dividieron por primera vez la tierra bajo el Plan de Partición de 1947.

Fue el único país latinoamericano que votó en contra de la partición. En su momento, su representante Ernesto Dihigo señaló: “Hemos defendido siempre el principio de la libre determinación de los pueblos, y vemos con gran alarma que, cuando llega el momento de aplicarlo, lo olvidamos”.

Una mayor muestra de apoyo tomaría forma después de que Ernesto Che Guevara -un médico argentino de profesión, más conocido por su papel en la revolución cubana- visitara Gaza el 18 de junio de 1959.

Allí, el Che se reunió con dirigentes revolucionarios palestinos, recorrió los campos de refugiados y conversó sobre la resistencia anticolonial. Se dice que el Che preguntó: "¿Dónde están los campos de entrenamiento? ¿Dónde están las fábricas para fabricar armas? ¿Dónde están los centros de movilización del pueblo?".

Cuba ofreció entrenamiento guerrillero a los movimientos anticoloniales y también invirtió en la educación y la salud de los palestinos.

Más tarde, en octubre de 1979, el presidente Fidel Castro abordó la difícil situación del pueblo palestino comparándolo con otras naciones colonizadas, afirmando: "No se ha cometido en este siglo un despojo más brutal de los derechos a la paz y a la existencia de un pueblo... No puedo recordar nada más similar en nuestra historia contemporánea que el desalojo, la persecución y el genocidio que hoy llevan a cabo el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino".

Bajo el liderazgo de Fidel, la nación insular continuó ofreciendo ambas formas de asistencia social a los palestinos y a su propio pueblo.