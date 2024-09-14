La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, asesinada por soldados israelíes en Cisjordania ocupada la semana pasada, ha sido enterrada en su ciudad natal Didim, Aydin, situada en el oeste de Türkiye.
"Esto no es sólo culpa de unos pocos soldados israelíes asesinos. Es el crimen del Estado terrorista que consiente este acto. También es el crimen de ciertos estados colaboradores que respaldan al Estado terrorista", dijo el sábado el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, al dirigirse al funeral de Eygi en la Mezquita Central de Didim.
"Aysenur Ezgi Eygi, como todos nuestros mártires, será inmortal para nosotros", enfatizó Kurtulmus mientras ofrecía su pésame a los seres queridos de Aysenur en la casa de su familia.
"Su espíritu nos da fuerza", añadió, prometiendo que Türkiye seguirá su caso hasta el final y que Israel rendirá cuentas de sus acciones ante los tribunales internacionales.
La familia y los amigos de Eygi estuvieron acompañados en el funeral por Mahinur Ozdemir Goktas, ministro de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, así como por el ministro de Justicia, Yılmaz Tunc, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.
Eygi, una activista de derechos humanos "ferozmente apasionada", estaba decidida a mostrar su apoyo a la causa palestina. Se encontraba en Beita, Nablus, observando pacíficamente una protesta contra los asentamientos ilegales israelíes, cuando fue alcanzada por un francotirador israelí.
Nacida en Türkiye en 1998, fue asesinada por las fuerzas de ocupación cuando tenía tan solo 26 años.
Asesinada lejos de la zona principal de protesta
El cuerpo de Eygi fue devuelto a Türkiye el viernes para que se le practicara la autopsia y se pudiera enterrar. Los primeros resultados de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Forense de Izmir, revelaron una lesión en la cabeza causada por una herida de bala en la parte inferior de la oreja.
La causa de la muerte fue "fractura de cráneo, hemorragia cerebral y daño en el tejido cerebral". La autopsia confirmó que la bala tenía una herida de entrada en la cabeza, pero no una herida de salida.
Se tomaron muestras de fragmentos metálicos encontrados en la cabeza para realizar análisis balísticos, y según informaron, la investigación continúa.
En Nablus, la semana pasada se realizó una autopsia inicial en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Nacional An-Najah. Los resultados confirmaron que la muerte de Eygi se debió a una herida de bala en la cabeza que recibió de un francotirador.
Testigos presenciales informaron que Eygi estaba en un olivar, lejos de la zona principal de protesta, cuando recibió el disparo mortal.
Vigilia mundial en su memoria
El lunes se celebró en Nablus una procesión fúnebre por Eygi, con cientos de personas caminando por las calles coreando consignas condenando las acciones israelíes y elogiando a los activistas internacionales.
Su cuerpo, llevado sobre hombros, estaba envuelto en la bandera palestina y la tradicional kufiya (pañuelo palestino) cubría su cabeza.
También, el miércoles, cientos de personas se reunieron en una playa de Seattle para recordar a Eygi. Allí había celebrado su 26º cumpleaños en julio, encendiendo una hoguera con sus amigos.
"Ella sentía tanto amor por la humanidad, amaba a la gente, amaba tanto la vida que sólo quería ayudar a tantos como pudiera", dijo Juliette Majid, de 26 años, estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y amiga cercana de Eygi.
"Tenía un gran afán por la justicia" añadió.
Eygi acababa de graduarse de la Universidad de Washington, donde cursó una doble especialización en psicología y lenguas y culturas de Oriente Medio.