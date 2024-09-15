El director de comunicaciones de la presidencia turca, Fahrettin Altun, pidió a Estados Unidos que investigue el asesinato por parte de Israel de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi.

"Israel la atacó para silenciar a quienes alzan la voz contra la brutal opresión del pueblo palestino", afirmó Altun en su cuenta oficial de X.

Altun afirmó que Türkiye ya ha iniciado una investigación sobre el asesinato de Aysenur por parte de Israel y señaló: "Pedimos una investigación internacional. Como Aysenur tenía doble nacionalidad turca y estadounidense, Estados Unidos debe hacer lo mismo y presionar a las autoridades israelíes para que respondan y rindan cuentas por completo".

"La comunidad internacional debe poner fin a su hábito de mirar para otro lado. Israel ha estado cometiendo innumerables crímenes, limpieza étnica y genocidio. El martirio de Aysenur es el último ejemplo de cómo Israel intenta salirse con la suya con impunidad. Ya es hora de que Israel rinda cuentas" añadió.

"Esas almas hermosas como Aysenur, que no soportan la opresión, pasarán a la historia como verdaderos héroes que lucharon por la justicia. Saludamos su sacrificio y honramos su memoria desde lo más profundo de nuestros corazones " recalcó.

Aysenur fue asesinada por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada la semana pasada mientras observaba pacíficamente una protesta contra los asentamientos judíos ilegales en Beita, Nablus.