En una tranquila isla de Túnez, Sara Souissi prepara su pequeño barco pesquero. Como mujer que trabaja en un sector dominado por los hombres, rema contra el arraigado patriarcado, pero también contra las amenazas medioambientales que afectan a su sustento.

Sara comenzó a pescar cuando era adolescente, pertenece a una familia de pescadores frente a las islas de Kerkennah, cerca de la ciudad de Sfax, desafiando a los hombres que creían que ella no tenía lugar en el mar.

"Nuestra sociedad no aceptaba que una mujer pescara", dijo mientras cargaba un pez en su bote color turquesa.

"Pero persistí, porque me encanta pescar y me encanta el mar", dijo Sara, de 43 años, quien está casada con un pescador y es madre de un niño.

Una parte importante de Túnez es costera o cercana a la costa, lo que hace que el mar sea un componente esencial de la vida cotidiana.

Los mariscos, un alimento básico en la cocina tunecina, también son un importante producto de exportación para el país del norte de África, siendo Italia, España y Malta los principales compradores, y los ingresos se acercaron a los 900 millones de dinares (295 millones de dólares) el año pasado, según cifras oficiales.

Las mujeres tunecinas desempeñan desde hace mucho tiempo un papel importante en este sector vital.

Pero su labor ha sido infravalorada y no ha recibido apoyo, según concluyó un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El estudio señala que si bien las mujeres participan activamente en toda la cadena de valor de la pesca, sus homólogos masculinos "en general no las consideran trabajadoras reales".

Las mujeres pescadoras también tienen menos acceso a beneficios administrativos, capacitación y servicios bancarios, donde son vistas como "prestatarias de alto riesgo" en comparación con los hombres, señala el estudio.

Como resultado, muchas no poseen sus propios barcos, y quienes trabajan con parientes varones son "consideradas como ayuda familiar y por lo tanto no son remuneradas", añadió.

Bajo la mesa

En Raoued, una ciudad costera en las afueras de la capital, Túnez, la Sociedad Tunecina de Pesca Sostenible lanzó en junio un taller para la integración de las mujeres en el oficio.

Pero la mayoría de las mujeres que asistieron al curso de formación dijeron a la AFP que sólo estaban allí para ayudar a sus familiares varones.

"Quiero ayudar a desarrollar este sector. Las mujeres pueden fabricar redes de pesca", dijo Safa Ben Khalifa, una de las participantes.

Actualmente no existen cifras oficiales de pescadoras en Túnez.

Aunque Souissi está registrada formalmente en su oficio, muchas mujeres tunecinas sólo pueden trabajar en economía sumergida. El Foro Económico Mundial estima que el 60% de los trabajadores en sectores informales son mujeres.