Ahora que empieza el mes que conmemora el legado hispano (Hispanic Heritage) en Estados Unidos, es oportuno recordar cómo fueron enterradas en el olvido figuras como Gálvez, todo un héroe de la Guerra de la Independencia Americana.

Fue el artífice de que la comunidad hispana formara parte de los Estados Unidos antes, durante y después de su creación. Y es que la génesis de este país surge con el establecimiento de inmigrantes hispanos a lo largo del enorme territorio que entonces abarcaba la Luisiana.

Solo ocho personas de todo el mundo, desde la existencia de los Estados Unidos como nación independiente en 1776, tienen el título de Ciudadano Honorario de este país. El primer ministro británico Winston Churchill o la premio Nobel de la Paz Teresa de Calcuta son algunas de ellas. Pero también el español Bernardo de Gálvez, que junto al francés Lafayette, fueron las dos figuras extranjeras más determinantes para que Estados Unidos lograra su independencia de Inglaterra.

Por esa misma razón, ambos fueron los únicos foráneos invitados a la investidura de George Washington como presidente de los Estados Unidos, el 30 de abril de 1789. Una ceremonia en la que Gálvez, fallecido poco antes por enfermedad, fue sustituido por el entonces embajador de España en Estados Unidos, mientras el único navío extranjero del puerto de Nueva York, bautizado como Galveztown, esperaba atracado.

Alcance

Si bien Bernardo de Gálvez no es una figura conocida más allá de los círculos de historiadores y entre las asociaciones que reivindican su legado, en la actualidad ya está presente a través de las diferentes estatuas repartidas por varias ciudades estadounidenses, incluida su capital, Washington, mientras que una población de Texas incluso lleva su nombre (Galveston). Pero el hecho más destacado de su reconocimiento actual está en el retrato que desde hace relativamente poco tiempo cuelga de las paredes del Capitolio estadounidense.

Un cuadro que, a pesar del compromiso adquirido por los Padres Fundadores del país, hace casi dos décadas y media por su labor en el nacimiento de los Estados Unidos, no formó parte de los retratos históricos del Capitolio hasta 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama concedió la Ciudadanía Honoraria a Gálvez, a título póstumo.

La llegada del cuadro a las paredes de la sala de honor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado no fue fácil. Hubo que esperar 231 años para ello y la artífice fue una ciudadana española, Teresa Valcarce, una mujer de 45 años en ese momento que llevaba algunos años viviendo en Bethesda (Maryland), la zona metropolitana de Washington.

Periplo

Valcarce había recibido en 2014 un artículo de periódico enviado por su madre, desde España, que recogía el compromiso incumplido por parte del Congreso estadounidense. Y, dado que “vivía cerca” y pensando que “sería fácil”, decidió ir a “solucionarlo”, señala a TRT. “Empecé a llamar a puertas, localicé a mi congresista (ya que era también ciudadana americana) quien se interesó por el tema y, durante seis meses trabajamos en ello. Hasta que al final me dijo que el cuadro estaba perdido pero que si conseguía localizarlo o me hacía con una copia, lo colgarían en el Capitolio”.

El siguiente paso de Teresa Valcarce fue contactar con la Asociación Bernardo de Galvez, con sede en Málaga, quien se comprometió a donar una reproducción del cuadro original que Carlos III regaló a Galvez, cuando este fue a darle el informe de sus hazañas, y que se atribuye a Maella, pintor de la corte en ese momento.