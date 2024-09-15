El grupo hutí de Yemen confirmó haber lanzado una “operación militar exitosa” con un nuevo misil hipersónico dirigido a una base militar de Israel en la ciudad costera de Yafa.

"Por primera vez en la historia del enemigo hemos obligado a más de dos millones de sionistas a refugiarse", dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, en comunicado en video, y agregó que "las defensas del enemigo no pudieron interceptarlo".

Nueve israelíes resultaron heridos con heridas leves cuando corrían a los refugios tras el lanzamiento de un misil tierra-tierra desde Yemen hacia el centro de Israel.

En un breve comunicado, el ejército israelí indicó que “tras las alertas activadas en el centro de Israel, se detectó un misil tierra-tierra entrando al país desde el este y aterrizó en una zona abierta sin causar heridos”.

El ejército añadió que el misil fue lanzado desde Yemen y que los sonidos explosivos que se escucharon momentos antes se debieron a los misiles interceptores.

Por su parte, el diario Haaretz informó de que el misil, disparado desde Yemen, cayó en una zona abierta en el centro de Israel el domingo por la mañana. Tras su detección, se activaron numerosas alarmas en los asentamientos ilegales del centro de Israel y se lanzaron misiles desde los sistemas de intercepción aérea de misiles Arrow y Iron Dome. El ejército todavía está determinando si la interceptación tuvo éxito.

Haaretz también dijo que fragmentos de los misiles interceptores cayeron en una estación de tren en las afueras de Modi'in, en el centro de Israel, causando daños.

Además, se produjo un incendio en una zona abierta en Kfar Daniel, cerca de la ciudad de Lod, en el centro de Israel, debido a la caída de más restos de misil.