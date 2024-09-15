El grupo hutí de Yemen confirmó haber lanzado una “operación militar exitosa” con un nuevo misil hipersónico dirigido a una base militar de Israel en la ciudad costera de Yafa.
"Por primera vez en la historia del enemigo hemos obligado a más de dos millones de sionistas a refugiarse", dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, en comunicado en video, y agregó que "las defensas del enemigo no pudieron interceptarlo".
Nueve israelíes resultaron heridos con heridas leves cuando corrían a los refugios tras el lanzamiento de un misil tierra-tierra desde Yemen hacia el centro de Israel.
En un breve comunicado, el ejército israelí indicó que “tras las alertas activadas en el centro de Israel, se detectó un misil tierra-tierra entrando al país desde el este y aterrizó en una zona abierta sin causar heridos”.
El ejército añadió que el misil fue lanzado desde Yemen y que los sonidos explosivos que se escucharon momentos antes se debieron a los misiles interceptores.
Por su parte, el diario Haaretz informó de que el misil, disparado desde Yemen, cayó en una zona abierta en el centro de Israel el domingo por la mañana. Tras su detección, se activaron numerosas alarmas en los asentamientos ilegales del centro de Israel y se lanzaron misiles desde los sistemas de intercepción aérea de misiles Arrow y Iron Dome. El ejército todavía está determinando si la interceptación tuvo éxito.
Haaretz también dijo que fragmentos de los misiles interceptores cayeron en una estación de tren en las afueras de Modi'in, en el centro de Israel, causando daños.
Además, se produjo un incendio en una zona abierta en Kfar Daniel, cerca de la ciudad de Lod, en el centro de Israel, debido a la caída de más restos de misil.
En solidaridad con Gaza
La Radio del Ejército israelí informó que “el misil balístico lanzado desde Yemen recorrió una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros (1.243 millas), tardando alrededor de 15 minutos de vuelo, y la fuerza aérea está investigando por qué el misil no fue interceptado antes de llegar a Israel”.
La radio agregó que la fuerza aérea está considerando la posibilidad de que uno de los misiles interceptores Arrow alcanzó parcialmente el misil entrante desde Yemen.
Los servicios médicos de emergencia de Israel confirmaron en un comunicado que nueve personas resultaron heridas, aunque con heridas leves, en varios lugares del centro de Israel, cuando se apresuraron a buscar refugios cuando sonaron las alarmas y fueron trasladadas a varios hospitales para recibir tratamiento.
En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a los hutíes de Yemen: "Ya deberían saber que cobramos un alto precio por cualquier intento de hacernos daño", dijo al comienzo de una reunión de gabinete, según un comunicado de su oficina.
Los hutíes en Yemen han estado atacando barcos de propiedad, bandera u operados por Israel o que se dirigen a puertos israelíes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén con misiles y drones en solidaridad con Gaza, devastada desde que comenzó su brutal ofensiva en octubre.
En julio, llevaron a cabo un ataque con drones contra Tel Aviv en el que murió un civil israelí. En respuesta, aviones de combate israelíes bombardearon el puerto yemení de Al Hudaida, dejando una gran devastación.
Naciones Unidas por su parte, llamó a la moderación y advirtió de la catástrofe que puede suponer una mayor escalada, especialmente para un país para Yemen, quien sufre una de sus peores crisis.