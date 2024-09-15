Benjamin Netanyahu no sólo es el primer ministro de Israel con más años en el cargo, sino que también es el líder desde hace mucho tiempo del partido derechista Likud, quien se refiere a Cisjordania ocupada como “Judea y Samaria” y se niega a reconocerlas como territorio palestino.

Netanyahu, que ha dirigido el Likud durante casi un cuarto de siglo, declaró públicamente la base ideológica de su partido en varias ocasiones, exponiendo su oposición de larga data a un estado palestino independiente.

Esta postura se ha reflejado en diferentes versiones de la Carta fundacional del Likud, que describen las políticas, principios y objetivos políticos del partido desde su formación en 1973, como se vio en las actualizaciones publicadas en 1977, 1999 y 2009.

La postura rígida de Israel cobró protagonismo desde que lanzó su último ataque contra Gaza el 7 de octubre del año pasado y posteriormente la extendió a Cisjordania ocupada, matando, mutilando y deteniendo a civiles palestinos con total impunidad.

Curiosamente, la versión en inglés del documento fundacional no está disponible en el sitio web oficial del partido. Sin embargo, en Internet se encuentran versiones en inglés incompletas y dispersas que citan partes de la constitución del partido.

La Carta constitucional del partido, publicada en 1977 bajo el liderazgo del ex primer ministro israelí Menajem Begin, afirmaba que sólo el pueblo judío tiene “derecho” a “la tierra” de la Palestina histórica, a la que llamó Eretz Israel, una frase hebrea que significa Tierra de Israel.

Este “derecho judío” es “eterno e indiscutible”, afirma el documento. Por consiguiente, “Judea y Samaria no serán entregadas a ninguna administración extranjera; entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sólo existirá la soberanía israelí”.

En 1978, esta afirmación del Likud fue confirmada por el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, al decir que el partido Likud “reclama la ocupación permanente por parte de Israel de toda Cisjordania y Gaza”, reduciendo a la nada la posibilidad de un Estado palestino independiente.

Palestina "autónoma" bajo Israel

La versión de 1999 de la Carta, un documento vinculado al liderazgo del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, no cambió mucho el enfoque del partido hacia Cisjordania y Gaza ocupadas.

“El Gobierno de Israel rechaza rotundamente el establecimiento de un Estado árabe palestino al oeste del río Jordán”, afirma la carta.

Sugirió un estatus autónomo para los palestinos bajo control israelí, una oferta a la que diferentes grupos de resistencia palestinos –desde Fatah hasta Hamás– se han opuesto durante mucho tiempo.

“Los palestinos pueden gestionar libremente su vida en el marco de su autonomía, pero no como un Estado independiente y soberano. Así, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, seguridad, inmigración y ecología, su actividad estará limitada en función de los imperativos de la existencia de Israel, su seguridad y sus necesidades nacionales”, añadió.

En 2009, tras la llegada al poder de Netanyahu (quien se convirtió en el líder del Likud en 2005 tras la salida de Sharon del partido), surgió otra versión de la Carta. Al igual que el texto de 1999, la Carta de 2009 también se oponía a la solución de dos Estados y descartaba la posibilidad de un Estado palestino independiente.

Este documento también mantuvo intacta gran parte de la versión de 1999 respecto a los asentamientos ilegales en Cisjordania.

El documento de 2009 también establece claramente que los gobiernos del Likud “mantendrán a Jerusalén como una ciudad unificada, la capital de Israel, bajo el gobierno israelí”, oponiéndose a su división entre la Autoridad Palestina e Israel, una postura que viola el derecho internacional.

El documento del Likud también amenazó con que cualquier intento de dividir Jerusalén conduciría a una guerra regional.

Netanyahu y la carta del Likud

Hay señales que indican que Netanyahu es más leal a la ideología de su partido que a cualquier ley israelí y acuerdo de paz con la Autoridad Palestina, que tiene su sede en la Cisjordania ocupada.

La lealtad de Netanyahu a la carta del Likud presenta numerosos problemas políticos para el país en términos de supervisión de políticas.

En 2018, el entonces gobierno del Likud liderado por Netanyahu promulgó una controvertida Ley del Estado Nación, que reconoce el derecho de autodeterminación solo para los judíos en Israel, evocando la afirmación de la carta original del partido de 1977 de que el “derecho judío” es “eterno e indiscutible” entre el mar Mediterráneo y el río Jordán.