Benjamin Netanyahu no sólo es el primer ministro de Israel con más años en el cargo, sino que también es el líder desde hace mucho tiempo del partido derechista Likud, quien se refiere a Cisjordania ocupada como “Judea y Samaria” y se niega a reconocerlas como territorio palestino.
Netanyahu, que ha dirigido el Likud durante casi un cuarto de siglo, declaró públicamente la base ideológica de su partido en varias ocasiones, exponiendo su oposición de larga data a un estado palestino independiente.
Esta postura se ha reflejado en diferentes versiones de la Carta fundacional del Likud, que describen las políticas, principios y objetivos políticos del partido desde su formación en 1973, como se vio en las actualizaciones publicadas en 1977, 1999 y 2009.
La postura rígida de Israel cobró protagonismo desde que lanzó su último ataque contra Gaza el 7 de octubre del año pasado y posteriormente la extendió a Cisjordania ocupada, matando, mutilando y deteniendo a civiles palestinos con total impunidad.
Curiosamente, la versión en inglés del documento fundacional no está disponible en el sitio web oficial del partido. Sin embargo, en Internet se encuentran versiones en inglés incompletas y dispersas que citan partes de la constitución del partido.
La Carta constitucional del partido, publicada en 1977 bajo el liderazgo del ex primer ministro israelí Menajem Begin, afirmaba que sólo el pueblo judío tiene “derecho” a “la tierra” de la Palestina histórica, a la que llamó Eretz Israel, una frase hebrea que significa Tierra de Israel.
Este “derecho judío” es “eterno e indiscutible”, afirma el documento. Por consiguiente, “Judea y Samaria no serán entregadas a ninguna administración extranjera; entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sólo existirá la soberanía israelí”.
En 1978, esta afirmación del Likud fue confirmada por el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, al decir que el partido Likud “reclama la ocupación permanente por parte de Israel de toda Cisjordania y Gaza”, reduciendo a la nada la posibilidad de un Estado palestino independiente.
Palestina "autónoma" bajo Israel
La versión de 1999 de la Carta, un documento vinculado al liderazgo del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, no cambió mucho el enfoque del partido hacia Cisjordania y Gaza ocupadas.
“El Gobierno de Israel rechaza rotundamente el establecimiento de un Estado árabe palestino al oeste del río Jordán”, afirma la carta.
Sugirió un estatus autónomo para los palestinos bajo control israelí, una oferta a la que diferentes grupos de resistencia palestinos –desde Fatah hasta Hamás– se han opuesto durante mucho tiempo.
“Los palestinos pueden gestionar libremente su vida en el marco de su autonomía, pero no como un Estado independiente y soberano. Así, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, seguridad, inmigración y ecología, su actividad estará limitada en función de los imperativos de la existencia de Israel, su seguridad y sus necesidades nacionales”, añadió.
En 2009, tras la llegada al poder de Netanyahu (quien se convirtió en el líder del Likud en 2005 tras la salida de Sharon del partido), surgió otra versión de la Carta. Al igual que el texto de 1999, la Carta de 2009 también se oponía a la solución de dos Estados y descartaba la posibilidad de un Estado palestino independiente.
Este documento también mantuvo intacta gran parte de la versión de 1999 respecto a los asentamientos ilegales en Cisjordania.
El documento de 2009 también establece claramente que los gobiernos del Likud “mantendrán a Jerusalén como una ciudad unificada, la capital de Israel, bajo el gobierno israelí”, oponiéndose a su división entre la Autoridad Palestina e Israel, una postura que viola el derecho internacional.
El documento del Likud también amenazó con que cualquier intento de dividir Jerusalén conduciría a una guerra regional.
Netanyahu y la carta del Likud
Hay señales que indican que Netanyahu es más leal a la ideología de su partido que a cualquier ley israelí y acuerdo de paz con la Autoridad Palestina, que tiene su sede en la Cisjordania ocupada.
La lealtad de Netanyahu a la carta del Likud presenta numerosos problemas políticos para el país en términos de supervisión de políticas.
En 2018, el entonces gobierno del Likud liderado por Netanyahu promulgó una controvertida Ley del Estado Nación, que reconoce el derecho de autodeterminación solo para los judíos en Israel, evocando la afirmación de la carta original del partido de 1977 de que el “derecho judío” es “eterno e indiscutible” entre el mar Mediterráneo y el río Jordán.
Durante la actual ofensiva sobre Gaza, Netanyahu hizo una afirmación muy similar a lo que ya declaraba la carta fundacional del partido Likud de 1999 respecto de un Estado palestino independiente, utilizando casi las mismas palabras para decir que él y sus aliados “rechazan rotundamente” la formación de “un Estado palestino”.
Otra señal de la implementación de la agenda del Likud surgió con los Acuerdos de Abraham liderados por Trump entre algunos estados árabes e Israel, que no ofrecen ningún Estado palestino real sino que sólo hablan de los derechos económicos de los palestinos, un tema que también se menciona en la carta de 2009.
En 2017, la administración de Donald Trump también reconoció a Jerusalén como capital de Israel, una decisión que el gobierno de Netanyahu elogió porque ponía en práctica una de las principales agendas del Likud. El Likud considera desde hace tiempo a Jerusalén “como una ciudad unificada” que debería ser “la capital de Israel”.
Cuando se trata de promover los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada y Gaza, que la plataforma de 1999 considera como “la realización de los valores sionistas”, el primer ministro israelí también sigue el camino del Likud, comprometiéndose a “promover y desarrollar los asentamientos” en “Judea y Samaria”.
“La colonización de la tierra es una expresión clara del derecho inatacable del pueblo judío a la Tierra de Israel y constituye un activo importante en la defensa de los intereses vitales del Estado de Israel. El Likud seguirá fortaleciendo y desarrollando estas comunidades e impedirá su desarraigo”, afirmaba el documento de 1999.
Esta postura del Likud sobre los asentamientos se ha aplicado durante los distintos mandatos del partido. El actual gobierno de Netanyahu, el más intransigente de la historia, también la considera una prioridad. Recientemente, el gobierno de Netanyahu reconoció tres asentamientos ilegales en Cisjordania.
La plataforma de 1999 también prometió que los recursos hídricos, así como las intersecciones de carreteras en Cisjordania y Gaza ocupadas, “permanecerán bajo pleno control israelí”, refiriéndose a los recursos vitales de los territorios ocupados por Israel.
Israel se retiró de Gaza en 2005 después de ocupar el enclave durante años.
Los sucesivos gobiernos de Netanyahu han bloqueado sistemáticamente el acceso directo de los residentes de Gaza y Cisjordania a las fuentes de agua, impidiendo así las transferencias de agua de Cisjordania a Gaza.
Durante la guerra en curso, Israel también está utilizando el agua como arma contra los residentes de Gaza.
Retirada de Gaza: un debate candente
Otra conexión interesante entre las acciones de Netanyahu y la plataforma del Likud está relacionada con la retirada de Gaza por parte del ejército israelí en 2005, un tema polémico dentro del partido. La mayoría de los miembros del Likud se opusieron firmemente a la retirada de Gaza.
En 2005, cuando Sharon decidió retirarse unilateralmente de Gaza y desmantelar los asentamientos judíos ilegales en el enclave palestino, se enfrentó a una fuerte resistencia por parte de Netanyahu y sus aliados en el partido.
Ante la creciente presión de sus oponentes en el Likud, Sharon renunció a la dirección del partido y formó un nuevo partido, Kadima.
Netanyahu, rival de Sharon durante mucho tiempo en el Likud, lo reemplazó rápidamente y se convirtió en el líder indiscutido del partido. Curiosamente, unos meses después de la retirada de Gaza, Sharon quedó incapacitado y se vio obligado a abandonar el gobierno.
La salida parcialmente forzada de Sharon del Likud señaló que si un líder, incluso del nivel de Sharon, va en contra de los principios fundamentales de la carta del partido, perdería el privilegio de dirigirlo.
Desde que Netanyahu se convirtió en líder del partido en 2005 y primer ministro en 2009, ha adoptado una postura de línea dura alineada con la plataforma del Likud contra el gobierno de Hamás en Gaza.
La plataforma del partido de 2009, codificada bajo el liderazgo de Netanyahu, criticó la política de Sharon en Gaza, diciendo que “las advertencias del Likud y su líder contra las retiradas unilaterales no fueron en vano”, refiriéndose a los ataques de Hamás contra Israel y al armamento de sofisticadas armas de largo alcance del Hezbolá libanés.
Netanyahu ha lanzado numerosos ataques a gran escala contra Gaza en 2012, 2014 y 2021. Más recientemente, Netanyahu ha llevado a cabo la invasión israelí más devastadora jamás realizada en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.
La ofensiva militar de Netanyahu en Gaza ha matado hasta la fecha a más de 41.000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, mientras el líder del Likud prevé una ocupación a largo plazo del enclave palestino.