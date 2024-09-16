Hamás reaccionó a los informes de medios israelíes que expusieron el reclutamiento de solicitantes de asilo africanos, por parte del Ejército, para enviarlos a combatir en Gaza con el señuelo de permisos de residencia. Un acto que, denunció el grupo de resistencia palestino, “viola las reglas más básicas de los derechos humanos” y “explota a los inmigrantes”.
A través de su canal de Telegram, Hamás señaló: "El ejército de ocupación terrorista que recluta a solicitantes de asilo africanos para luchar en Gaza como parte de sus filas, a cambio de facilitarles la obtención de permisos de residencia, es una confirmación de la profundidad de la crisis moral".
Y luego añadió que esto “está violando las reglas más básicas de los derechos humanos al explotar la necesidad de los inmigrantes y solicitantes de asilo para lanzarlos a las batallas y tratar de compensar la gran pérdida en el número de su Ejército por nuestra valiente resistencia en Gaza".
En esa línea, Hamás pidió a la comunidad internacional que condene estas acciones y que obligue a Israel a rendir cuentas por tan graves violaciones.
"Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos internacionales a que condenen este crimen que refleja el comportamiento de bandas racistas y a que adopten las medidas necesarias para obligar a los líderes de la ocupación criminal a rendir cuentas por sus graves violaciones de las leyes de la guerra y del derecho internacional y humanitario", señaló el grupo.
¿Qué se sabe sobre este intento de reclutamiento?
El periódico israelí Haaretz informó que Tel Aviv está ofreciendo la residencia permanente en Israel a los solicitantes de asilo africanos que arriesguen su vida en la brutal ofensiva en Gaza.
Más de 30.000 solicitantes de asilo africanos viven actualmente en Israel. La mayoría de ellos son varones jóvenes y, según reportes de los medios de comunicación, funcionarios de defensa israelíes evaluaron que podían aprovechar el deseo de estas personas de obtener un estatus permanente en Israel como incentivo.
“El estamento de defensa de Israel está ofreciendo a los solicitantes de asilo africanos que contribuyen al esfuerzo bélico en Gaza –arriesgando sus vidas– asistencia para obtener un estatus permanente en Israel”, reportó el diario Haaretz.
Citando a funcionarios de defensa, el periódico dice que estos procedimientos se llevan a cabo “de manera organizada, con la guía de asesores legales del estamento de defensa”. Sin embargo, “no se han abordado las consideraciones éticas del reclutamiento de solicitantes de asilo”.
Hasta ahora, “ningún solicitante de asilo que haya contribuido al esfuerzo bélico ha obtenido un estatus oficial”.
Según el diario, durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, tres solicitantes de asilo murieron. Después de eso, muchos se ofrecieron como voluntarios para trabajos agrícolas y centros de comando civil, y algunos incluso estuvieron dispuestos a alistarse en las fuerzas israelíes.
“Fuentes militares dicen que el estamento de defensa ha hecho uso de solicitantes de asilo en varias operaciones, algunas de las cuales fueron reportadas en los medios de comunicación”, dijo el periódico. "Algunas personas han expresado objeciones a esta práctica, argumentando que explota a las personas que han huido de sus países debido a la guerra", añadió la publicación. También detalló que estas voces han sido silenciadas.
Israel continúa su brutal ofensiva contra Gaza, que ya cumple más de 11 meses, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Más de 41.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto desde entonces y más de 95.300 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.
La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del enclave en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.