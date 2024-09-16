ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Hambruna inminente en Gaza: cierran las panaderías por el bloqueo de Israel
Solo queda una panadería abierta para los miles de palestinos desplazados en el norte de Gaza. Cinco de seis cerraron sus puertas porque Israel no deja ingresar materias primas y combustible.
Hambruna inminente en Gaza: cierran las panaderías por el bloqueo de Israel
Palestinos sostienen sus ollas vacías en un intento desesperado por conseguir alimentos que distribuye una organización de ayuda humanitaria. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
16 de septiembre de 2024

Una hambruna inminente acecha a los palestinos en el norte de Gaza. El bloqueo de Israel impide el ingreso de alimentos y de materias primas para cocinar, por lo que miles de personas dependen ahora de una sola panadería.

“Cinco de las seis panaderías en el norte de Gaza han cerrado. Nuestra panadería es la única que sigue funcionando en la zona, pero es probable que cierre dentro de una semana si Israel continúa bloqueando la entrada de combustible y suministros esenciales”, indicó Kamel Ajjour, dueño de la última panadería que funciona y que ahora debe alimentar a miles de personas.

En conversación con la Agencia Anadolu este domingo, Ajjour enfatizó en que las panaderías del norte de Gaza no reciben combustible desde hace más de diez días. También que el suministro de ingredientes críticos como harina, azúcar y levadura se redujo considerablemente en el último mes.

En este marco, Ajjour instó a las organizaciones internacionales, principalmente a la ONU, a intervenir de inmediato para evitar que la hambruna se extienda en la región. Pidió que el combustible y los materiales esenciales para cocinar pan lleguen lo más rápido posible.

Gaza sufre una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió a principios de septiembre el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).

RECOMENDADOS
RelacionadoUno de cada cuatro heridos en Gaza enfrenta lesiones permanentes, según OMS

En esta línea, un estudio de la ONU de la misma fecha afirmó que el 80% de las personas del enclave ya se enfrentaban a riesgo de hambruna incluso en 2023, apenas tres meses después del comienzo de la brutal ofensiva.

Por su parte, el director de nutrición y desarrollo de UNICEF, Víctor Aguayo, destacó que casi la mitad de la población de Gaza que sufre hambre son niños. También dijo que las severas restricciones impuestas al ingreso de ayuda humanitaria llevaron a un "completo colapso" de los sistemas alimentarios, sanitarios y de protección, con consecuencias catastróficas.

La brutal ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 41.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, y herido al menos a 95.300 desde el 7 de octubre pasado.

A pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, los ataques del ejército israelí continúan y han desplazado a casi toda la población del territorio.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques