Advertencia: este artículo contiene imágenes y descripciones explícitas que hemos decido incluir para ilustrar la brutalidad de lo ocurrido durante las matanzas de Sabra y Shatila.

Cada 16 de septiembre se conmemora el aniversario de uno de los capítulos más oscuros para todo Oriente Medio: las brutales masacres de Sabra y Shatila, dos campamentos de refugiados palestinos ubicados en el sur de Beirut. En 1982, miles de civiles palestinos desarmados fueron asesinados de manera despiadada por las milicias de la Falange Libanesa, un grupo aliado de Israel durante su invasión al Líbano.

“Algunos habían sido degollados y otros mutilados de manera brutal”, relató el periodista británico Robert Fisk, uno de los primeros en entrar a los campamentos tras el horror, en su libro “Pity the Nation: Lebanon at War”.

"Lo primero que me golpeó fue el olor, el hedor a carne en descomposición. Las casas estaban llenas de cuerpos, muchos de ellos hinchados por el calor. Los cadáveres de niños estaban amontonados en fosas comunes o simplemente abandonados en las calles", escribió.

Este acto de genocidio, tal y como fue descrito por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 37/123, dejó alrededor de 3.500 muertos civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos, y decenas de heridos.

“La evidencia recogida en Sabra y Shatila revela un nivel de brutalidad sin precedentes. Las víctimas, en su mayoría civiles, fueron sometidas a mutilaciones horrendas. Los cuerpos estaban marcados con cruces cristianas y otros signos de tortura, evidenciando una intención cruel y despiadada”, denunció Amnistía Internacional en su informe de 1983.

Las masacres ocurrieron en el contexto de la invasión israelí al Líbano en 1982 y la devastadora Guerra Civil Libanesa, que duró de 1975 a 1990. Este conflicto, marcado por divisiones sectarias y la intervención extranjera, dejó a los refugiados palestinos desprotegidos, llevándolos a sufrir una tragedia.

La invasión de Israel al Líbano

En 1948, con la creación del estado de Israel, el pequeño país montañoso del Líbano se convirtió en refugio para cientos de miles de palestinos desplazados durante la Nakba, la catástrofe. Estos refugiados vivieron inicialmente en campamentos improvisados que, con el tiempo, se transformaron en barrios precarios.

Desde la Nakba y especialmente durante la década de 1970, la resistencia palestina, bajo la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y su líder Yassir Arafat, comenzó a enfrentarse a Israel desde el sur del Líbano en un intento por recuperar las tierras palestinas.

Aprovechando la debilidad política y militar del Líbano y con el objetivo de desmantelar la OLP, Israel lanzó una ofensiva en 1982. En junio de ese año, las tropas israelíes, bajo el mando del general Ariel Sharon, avanzaron hacia Beirut.

La ofensiva israelí resultó en la ocupación del sur del Líbano y el control de Beirut, que fue sitiada y bombardeada durante dos meses, causando una devastación masiva y dejando una cifra de al menos 17.825 civiles muertos, según reportó en ese momento el diario El País.

A medida que la presión internacional aumentaba debido al deterioro de las condiciones humanitarias, a finales de agosto se logró un acuerdo para la evacuación de las fuerzas de la OLP bajo supervisión internacional. Yassir Arafat y otros combatientes palestinos fueron evacuados a Túnez, poniendo fin al asedio, pero dejando a la población civil palestina desprotegida.

Las brutales masacres

Tras la retirada de la OLP, las milicias de las Falanges Libanesas, un grupo cristiano aliado de Israel, irrumpieron en los campamentos de Sabra y Shatila bajo el respaldo de las fuerzas israelíes, que controlaban el área circundante.

Movidos por el deseo de venganza contra la OLP, a la que culpaban del asesinato de su líder Bashir Gemayel por sus lazos con Israel, las milicias desataron una carnicería. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el verdadero responsable del crimen contra Gemayel fue Habib Shartouni, miembro del Partido Social Nacionalista Sirio (SSNP).