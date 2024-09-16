Las relaciones entre España y Venezuela navegan por aguas agitadas desde hace varios días y un nuevo capítulo acaba de añadir más tensión. Madrid rechazó este domingo las acusaciones de Caracas de fomentar un plan para "desestabilizar" el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en territorio venezolano por un supuesto complot contra el presidente.

"España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", dijo a la agencia de noticias AFP una fuente del Ministerio Relaciones Exteriores.

El Gobierno "ha constatado" que los dos detenidos españoles "no forman parte" de la agencia de espionaje española CNI "ni de ningún otro organismo estatal", indicó la fuente. "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela", añadió.

El nuevo escollo entre Madrid y Caracas se desató el sábado, cuando el Gobierno de Venezuela anunció el arresto de cinco extranjeros, incluyendo dos españoles, por estar relacionados a un presunto complot contra Maduro para "desestabilizar" el país.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros detenidos están involucrados en planes "terroristas" que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país. Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, "militar activo" de Estados Unidos y "jefe" del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo.

El ministro vinculó los supuestos planes para "atacar" Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la líder opositora María Corina Machado. Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y "son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país", dijo Cabello. Sin embargo, Madrid rechaza esta versión.