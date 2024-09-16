EUROPA
5 MIN DE LECTURA
España rechaza acusaciones de intentar "desestabilizar" Venezuela
Las tensiones entre Caracas y Madrid siguen aumentando luego de que el Gobierno de Venezuela acusara a España de participar en un plan para “atacar” el país.
España rechaza acusaciones de intentar "desestabilizar" Venezuela
"España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela"(Getty Images) / Getty Images
Por Redacción
16 de septiembre de 2024

Las relaciones entre España y Venezuela navegan por aguas agitadas desde hace varios días y un nuevo capítulo acaba de añadir más tensión. Madrid rechazó este domingo las acusaciones de Caracas de fomentar un plan para "desestabilizar" el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en territorio venezolano por un supuesto complot contra el presidente.

"España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", dijo a la agencia de noticias AFP una fuente del Ministerio Relaciones Exteriores.

El Gobierno "ha constatado" que los dos detenidos españoles "no forman parte" de la agencia de espionaje española CNI "ni de ningún otro organismo estatal", indicó la fuente. "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela", añadió.

El nuevo escollo entre Madrid y Caracas se desató el sábado, cuando el Gobierno de Venezuela anunció el arresto de cinco extranjeros, incluyendo dos españoles, por estar relacionados a un presunto complot contra Maduro para "desestabilizar" el país.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros detenidos están involucrados en planes "terroristas" que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país. Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, "militar activo" de Estados Unidos y "jefe" del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo.

El ministro vinculó los supuestos planes para "atacar" Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la líder opositora María Corina Machado. Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y "son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país", dijo Cabello. Sin embargo, Madrid rechaza esta versión.

RECOMENDADOS

Altas tensiones

Esta nueva grieta entre España y Venezuela ocurre apenas días después de los airados intercambios que hicieron sus respectivos parlamentos sobre la reelección de Maduro, proclamado ganador en los comicios del 28 de julio, y sobre el asilo otorgado al líder opositor Edmundo González.

En Madrid, el Congreso de los Diputados adoptó el miércoles pasado, a solicitud de la oposición, una propuesta que pide al Gobierno de Pedro Sánchez reconocer la victoria de González en las elecciones presidenciales de Venezuela. La propuesta fue aprobada por los votos de la derecha y otros partidos nacionalistas, como el PNV. Si bien se trata de una medida simbólica, pues Sánchez no está obligado a acatarla, su aprobación desató un rechazo inmediato en Caracas.

RelacionadoTensión entre España y Venezuela por comentarios sobre reelección de Maduro

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, planteó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. "¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó en una sesión. "Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas" y "que todas las actividades de índole comerciales de empresas españolas sean cesadas de inmediato", insistió.

En esa línea, Rodríguez le pidió a la Comisión de Política Exterior del Parlamento aprobar una resolución, que luego debería confirmar el pleno de la Cámara para "instar" al Ejecutivo a la ruptura diplomática. Y acusó a España de convertirse en "refugio" de "homicidas", "golpistas" y "violentos", en referencia al asilo que el opositor González recibió de parte de Madrid.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Enviado de EE.UU. viaja a Rusia, mientras Trump asegura que diálogos por guerra en Ucrania “avanzan”
De Ginebra a Abu Dabi: EE.UU. sigue presionando por paz de Rusia y Ucrania en reuniones separadas
Dentro de los “safaris humanos” de Sarajevo: el genocidio en Bosnia donde se mató por diversión
EE.UU. y Ucrania avanzan en diálogos para un acuerdo de paz con Rusia, bajo el foco internacional
Así es el plan de Trump para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania: ¿qué incluyen los 28 puntos?
Zelenskyy planea visitar Türkiye para “intensificar negociaciones” entre Ucrania y Rusia
España y China impulsan cooperación durante reunión del rey Felipe VI con Xi Jinping en Beijing
España enviará un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que navega hacia Gaza
Rey Felipe VI de España alza su voz contra Israel en la ONU: “Detengan ya esta masacre”
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Trump descarta que Crimea y el ingreso de Ucrania en OTAN estén sobre la mesa en acuerdo con Rusia
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin