¿Está a punto de estallar una guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano?
El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, dijo que la posibilidad de negociar con Hezbollah “se agota” y que la “acción militar” es la única opción para lograr sus metas en la frontera con Líbano.
La ciudad de Khiam, en el sur del Líbano, después de un ataque israelí, el 23 de agosto de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
17 de septiembre de 2024

Los temores de que la ofensiva de Israel contra Gaza se extienda a Líbano y desate una guerra regional van en aumento. Desde Tel Aviv aseguran que las posibilidades de evitar una escalada con el grupo libanés Hezbollah mediante negociaciones “se están agotando”. Y, en esa línea, que la “acción militar” es la única forma de lograr sus metas.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, dijo este lunes que las negociaciones ya no son una opción viable para “restablecer la calma” a lo largo de la frontera.

"La posibilidad de un acuerdo se está agotando a medida que Hezbollah continúa vinculándose con Hamás", señaló Gallant a Amos Hochstein, enviado estadounidense, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Israel.

También reiteró el compromiso de Tel Aviv “con la eliminación de la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano y con permitir el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares". Por eso, aseguró que la única forma de lograr estos objetivos es la “acción militar”, alimentando así los temores de una posible invasión israelí al país fronterizo.

RelacionadoEn memoria de Sabra y Shatila, la herida abierta para palestinos del Líbano

Las declaraciones de Gallant se conocieron mientras medios israelíes informaron que podría ser despedido. Según informó este lunes la prensa del país, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planea sustituirlo por Gideon Sa'ar, líder del Partido Derecha Nacional.

Pero las afirmaciones de Gallant cobraron fuerza luego de que este martes la oficina de Netanyahu comunicara la actualización de sus “objetivos de guerra”, los cuales ahora incluyen "el regreso seguro a sus casas” de la población evacuada en el norte del país, cerca de la frontera con Líbano.

Esta ampliación en los objetivos bélicos de Tel Aviv también ocurre poco después de que aviones militares israelíes lanzaran panfletos en el sur del Líbano este domingo. El mensaje instaba a los residentes a evacuar, según los medios locales, advirtiéndoles de las consecuencias si no salen de allí.

Por su parte, el jefe adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, reiteró este sábado que su grupo "no tiene intención de ir a la guerra", pero si Israel "desata" una, "habrá grandes pérdidas para ambos lados".

Alto comandante israelí sugiere crear zona de amortiguación

Además, un alto comandante militar israelí sugirió la creación de una “zona de amortiguación” en el sur del Líbano para hacer retroceder a Hezbollah de la frontera, informó el periódico Israel Hayom.

El jefe del Comando Norte, mayor general Ori Gordin, argumentó “que las condiciones actuales son favorables para que las FDI (el ejército) implementen rápidamente tal medida", en referencia a que muchos miembros del grupo libanés han muerto durante los últimos 11 meses y a la evacuación de civiles del sur del Líbano.

RelacionadoAgricultores en Líbano piden respuestas sobre fósforo blanco que usa Israel

Los enfrentamientos entre Tel Aviv y Hezbollah se desataron en octubre pasado, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí contra Gaza.

El grupo libanés afirma que seguirá enfrentándose con el ejército israelí hasta que ponga fin a su agresión genocida contra el enclave.

Desde entonces, el fuego cruzado ha causado 623 muertos en Líbano, de acuerdo a un balance de la agencia de noticias AFP. En el lado israelí murieron al menos 24 soldados y 26 civiles, según Tel Aviv.

Unos 60.000 israelíes han huido de sus hogares en el norte de Israel desde que comenzaron los combates transfronterizos con Hezbollah a principios de octubre, según la agencia de noticias Anadolu, mientras que alrededor de 65.000 civiles fueron desplazados en el sur Líbano como resultado de los ataques de Tel Aviv.

FUENTE:TRT Español y agencias
