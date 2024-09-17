A casi un año del comienzo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, el líder político de Hamás, Yahya Sinwar, aseguró que el grupo de resistencia palestino está preparado y tiene los recursos para “sostener una guerra larga de desgaste” contra los invasores israelíes.

Sinwar, quien el mes pasado reemplazó a Ismail Haniyeh, quien fue asesinado por Israel en Irán, aseguró el lunes en una carta a sus aliados hutíes de Yemen, que los grupos en Gaza, junto a otros de la región, "quebrarían la voluntad política del enemigo" después de más de 11 meses del genocidio que comenzó el 7 de octubre.

"Nuestros esfuerzos combinados con los suyos" y con grupos de Líbano e Iraq "destruirán a este enemigo y causarán su derrota", añadió Sinwar.

La carta del líder político de Hamás llegó mientras Israel sigue masacrando palestinos en el enclave asediado, donde los últimos ataques israelíes mataron al menos a 24 palestinos, según reportaron médicos y equipos de rescate.

En un discurso televisado, el líder del grupo yemení Abdul Malik Al Houthi indicó que “sus operaciones continuarán mientras continúe la agresión y el asedio a Gaza".

Al Houthi hizo estas declaraciones tras la publicación de un video que muestra el lanzamiento de un misil tierra-tierra. El grupo explicó que el misil hipersónico fue dirigido hacia Israel, y que el sistema antimisiles de ese país no logró interceptarlo.

Por otro lado, después de meses de esfuerzos de mediación para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza, saboteado en varias ocasiones por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Estados Unidos afirmó estar trabajando "de manera eficiente" en una nueva propuesta para superar las brechas restantes entre Tel Aviv y Hamás, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Seguimos colaborando con nuestros socios en la región", incluidos los mediadores Qatar y Egipto, para lograr "una propuesta que pueda llevar a las partes a un acuerdo final", dijo Miller.

También señaló que la exigencia de Israel de mantener tropas en la frontera entre Gaza y Egipto así como los detalles sobre la liberación de los rehenes seguían siendo los principales puntos de conflicto.

¿Se avecina una guerra con el Líbano?

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant –a quien Netanyahu supuestamente planea destituir– advirtió el lunes que las perspectivas de una pausa de los combates con Hezbollah en el Líbano se estaban desvaneciendo, lo que volvió a aumentar los temores de una guerra regional más amplia.

Gallant afirmó la semana pasada que Hamás "ya no existe" como formación militar en Gaza.

Las tensiones aumentaron a lo largo de la frontera norte de Israel con el Líbano, en medio de temores de que los intercambios frecuentes de fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbollah puedan estallar en una guerra total.

El lunes, el ejército israelí afirmó haber atacado objetivos en el Líbano, y por su parte, Hezbollah se atribuyó “decenas” de ataques contra objetivos israelíes.