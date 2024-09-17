En una batalla judicial que busca evitar la prohibición de TikTok en Estados Unidos, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia escucharon este lunes a la plataforma, a su empresa matriz ByteDance y a un grupo de usuarios que reclaman que el veto a la aplicación viola el derecho a la libertad de expresión que garantiza la Constitución.

La china ByteDance, propietaria de TikTok, declaró que no tiene intención de desprenderse de su preciada plataforma. La acción legal es, por tanto, su única opción para sobrevivir en Estados Unidos.

"La mera propiedad extranjera no puede ser una justificación, porque pondría de cabeza a la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión)", explicó el abogado de TikTok.

Los jueces se pronunciarán sobre el caso en las próximas semanas o meses. Pero sea cual sea su decisión, es probable que llegue a la Corte Suprema de EE.UU.

Cuestiones de seguridad nacional

El Gobierno de EE.UU. defiende que la ley se refiere a cuestiones de seguridad nacional, no de libertad de expresión. También que ByteDance no puede ampararse en derechos protegidos por la Constitución.

"Dado el vasto alcance de TikTok en Estados Unidos, la capacidad de China de utilizar las funcionalidades de TikTok para lograr su objetivo general de socavar los intereses estadounidenses constituye una amenaza a la seguridad nacional de inmensa profundidad y amplitud", escribió el Departamento de Justicia.

EE.UU. estima que ByteDance puede acceder a las peticiones del gobierno chino para obtener datos sobre usuarios estadounidenses. Considera igualmente que el grupo cede a las presiones para censurar o promover determinados contenidos en la plataforma. TikTok niega estas acusaciones.

Relacionado Profesor estadounidense: “Fui censurado y despedido por apoyar a Gaza”

Meta prohibirá a nivel mundial cuentas de medios de comunicación estatales rusos

Por su parte, la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, anunció el lunes que prohibirá a nivel mundial y en todas sus aplicaciones el acceso a medios de comunicación estatales rusos debido a "actividades de interferencia extranjera".

La prohibición se produce después de que Estados Unidos acusara a RT, antes conocido como Russia Today, y a empleados de este medio estatal de canalizar 10 millones de dólares a través de empresas fantasma para financiar ocultamente campañas de influencia en redes sociales como TikTok, Instagram, X y YouTube.

"Tras una meticulosa consideración, ampliamos nuestra aplicación de la ley en curso contra medios de comunicación estatales rusos", dijo Meta a la agencia de noticias AFP.

La agencia "Rossiya Segodnya, RT y otras entidades relacionadas ahora están prohibidas en nuestras aplicaciones a nivel mundial por actividades de interferencia extranjera".

Según una acusación presentada en Nueva York, RT tuvo que cesar operaciones formales en Reino Unido, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos debido a las sanciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Manipulación de la opinión pública a través de redes sociales

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, reconoció en una carta fechada el 26 de agosto de 2024, que la administración Biden había presionado a la empresa para que "censurara" contenido sobre COVID-19 durante la pandemia.