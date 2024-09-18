ORIENTE MEDIO
Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, se reúne con Sánchez en España
El líder palestino Mahmoud Abbas se reunirá con el presidente Pedro Sánchez en Madrid por "invitación de España", después que este país reconociera el Estado palestino.
La visita de Abbas a España ocurre después de que el primer embajador palestino en España presentara sus credenciales al rey. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
18 de septiembre de 2024

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, viajó a Madrid por "invitación de España", después que este país reconociera al Estado palestino. Se reunirá este jueves con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, comunicó la presidencia del Gobierno español.

Según una fuente de la oficina de Abbas, también estaba previsto un encuentro con el rey Felipe VI, jefe del Estado español, pero la Casa Real española dijo a la agencia de noticias AFP que esa cita no figuraba en la agenda.

Tras su visita a Madrid, el líder palestino viajará a Nueva York, donde tiene previsto participar el viernes en la Asamblea General anual de Naciones Unidas, según dijo la fuente palestina.

La visita de Abbas llega apenas un día después de que el primer embajador palestino en España, Housni Abdel Wahed, presentara sus credenciales al rey, debido a que Madrid reconoció formalmente en mayo a Palestina como Estado independiente.

Felipe VI recibió este lunes en el palacio real de Madrid a Wahed para la tradicional ceremonia de nombramiento de nuevos embajadores extranjeros en España. Wahed era jefe de la misión diplomática palestina en Madrid desde 2022 y disfrutaba de un estatus similar al de un embajador. Ahora, oficialmente, su estatus cambió.

RelacionadoEspaña es el mayor defensor de Palestina en Europa. Esta es la razón
El 28 de mayo, España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como Estado. Los tres países dijeron entonces que esperaban que su decisión impulsara a otras naciones europeas a seguir su ejemplo y acelerar los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza.

Este reconocimiento desató la ira de Tel Aviv, que aseguró que la decisión reforzaba al grupo de resistencia palestino Hamás.

Sánchez había anunciado a principios de este mes que se celebraría una cumbre bilateral entre España y Palestina antes de fin de año. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, Madrid ha sido muy crítico de las acciones ejecutadas contra los palestinos.

Los bombardeos de Israel en el enclave han matado al menos a 41.226 palestinos y han herido a otros 95.413. A lo que se suma que se cree que más de 10.000 están enterrados bajo los escombros de las casas destruidas.

Sin embargo, expertos y algunos estudios sostienen que estas cifras son solo la punta del iceberg y que el número real de palestinos muertos podría rondar los 200.000. El 5 de julio, la revista médica The Lancet publicó una carta de tres académicos en la que se estimaba que las muertes indirectas, causadas por factores como las enfermedades, podrían significar que el número de víctimas mortales es varias veces mayor que las estimaciones oficiales y posiblemente superior a 186.000.

FUENTE:TRT Español y agencias
