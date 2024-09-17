Al menos ocho muertos y más de 2.700 personas, incluyendo miembros de Hezbollah y médicos, resultaron heridos tras la explosión simultánea de sus dispositivos de comunicación en los suburbios del sur de Beirut, según informaron funcionarios de seguridad y reportes de medios.

Un funcionario de Hezbollah, quien habló bajo condición de anonimato, dijo a la Agencia The Associated Press que miembros del grupo resultaron heridos en diferentes partes del Líbano y Siria cuando sus dispositivos buscapersonas portátiles explotaron el martes.

El funcionario acusó a Israel de detonar los dispositivos y agregó que fue la "mayor violación de seguridad" que el grupo había sufrido en casi un año de guerra con Tel Aviv.

Dos miembros de la organización, incluido el hijo de un miembro del Parlamento de Hezbollah, murieron en las explosiones, según informaron dos fuentes de seguridad a la agencia de noticias Reuters.

Además, una niña también fue asesinada en el distrito de Baalbek, en el noreste del Líbano, según reportaron medios libaneses. Los informes la identifican como Fatima Jaafar Abdullah, de 9 años, hija de un miembro de la organización.

También, el embajador de Irán en Beirut resultó herido en la explosión, pero sus heridas no fueron graves, según informaron medios estatales.

"El embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido en la explosión de un busca", dijo la televisión estatal, añadiendo que estaba "consciente y no corría peligro".

El incidente fue el primero de este tipo desde que Israel y Hezbollah comenzaron a intercambiar disparos casi a diario después de que Tel Aviv lanzó su guerra contra Gaza en octubre del año pasado.