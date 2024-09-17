ORIENTE MEDIO
Varios muertos y más de 2.700 heridos tras explosión en Líbano
Entre los heridos hay miembros del grupo libanés Hezbollah. Los dispositivos electrónicos de comunicación detonaron de manera simultánea.
Hezbollah había pedido a sus miembros que evitaran el uso de teléfonos móviles después de que comenzara la guerra de Israel en Gaza. / Foto: X/@JasonMBrodsky / Others
Por Redacción
17 de septiembre de 2024

Al menos ocho muertos y más de 2.700 personas, incluyendo miembros de Hezbollah y médicos, resultaron heridos tras la explosión simultánea de sus dispositivos de comunicación en los suburbios del sur de Beirut, según informaron funcionarios de seguridad y reportes de medios.

Un funcionario de Hezbollah, quien habló bajo condición de anonimato, dijo a la Agencia The Associated Press que miembros del grupo resultaron heridos en diferentes partes del Líbano y Siria cuando sus dispositivos buscapersonas portátiles explotaron el martes.

El funcionario acusó a Israel de detonar los dispositivos y agregó que fue la "mayor violación de seguridad" que el grupo había sufrido en casi un año de guerra con Tel Aviv.

Dos miembros de la organización, incluido el hijo de un miembro del Parlamento de Hezbollah, murieron en las explosiones, según informaron dos fuentes de seguridad a la agencia de noticias Reuters.

Además, una niña también fue asesinada en el distrito de Baalbek, en el noreste del Líbano, según reportaron medios libaneses. Los informes la identifican como Fatima Jaafar Abdullah, de 9 años, hija de un miembro de la organización.

También, el embajador de Irán en Beirut resultó herido en la explosión, pero sus heridas no fueron graves, según informaron medios estatales.

"El embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido en la explosión de un busca", dijo la televisión estatal, añadiendo que estaba "consciente y no corría peligro".

El incidente fue el primero de este tipo desde que Israel y Hezbollah comenzaron a intercambiar disparos casi a diario después de que Tel Aviv lanzó su guerra contra Gaza en octubre del año pasado.

Periodistas y fotógrafos en los suburbios del sur de Beirut difundieron videos con ambulancias transportando a los militantes heridos hacia los hospitales de la zona.

Un corresponsal de la AFP afirmó que muchos militantes habían resultado heridos en el bastión del grupo en el valle de Bekaa, al este del país.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias oficial del Líbano informó que se trata de "un incidente de seguridad sin precedentes" en el que dispositivos "buscapersonas portátiles se detonaron" en varias regiones.

Los dispositivos que detonaron eran del último modelo que el grupo adquirió en los últimos meses, según informó la agencia Reuters citando a funcionarios de seguridad.

Los miembros de Hezbollah se comunicaban a través de su propio sistema de telecomunicaciones para evitar interferencias israelíes, luego de que su organización pidió a sus miembros que evitaran el uso de teléfonos móviles desde que comenzó el intercambio de ataques en la frontera sur.

El Ministerio de Salud libanés instó a todos los ciudadanos que posean aparatos de comunicación por buscapersonas a deshacerse de ellos inmediatamente.

FUENTE:TRT Español y agencias
