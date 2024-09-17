El documental investigativo “Holy Redemption” (“Redención sagrada”), producido por TRT World, ganó el premio a mejor documental y programa en el Festival Internacional de Cine Documental Al Jazeera Balkans de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, este martes.

El evento, uno de los festivales más prestigiosos que ha reunido a la industria del documental durante los últimos años, se enfocó en Palestina para esta edición. Con el tema principal llamado "¿Justicia?", atrajo a realizadores de documentales, distribuidores, representantes de canales de televisión y profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo.

"Holy Redemption", que se estrenó en Türkiye en el Atlas Cinema de Estambul el pasado 24 de agosto, hizo su debut internacional en el festival de Sarajevo. El documental, una de las producciones más destacadas del festival, recibió una gran calurosa ovación del público y los profesionales de todo el mundo.

A través de entrevistas con activistas israelíes, exsoldados israelíes, líderes de colonos radicales y miembros del Knesset, el documental revela las estrategias de Israel para desplazar a los palestinos y robar sistemáticamente sus tierras.

Una conexión impactante

Su proyección en la capital de Bosnia, Sarajevo, trazó una conexión impactante entre el genocidio sufrido por los bosnios musulmanes en Srebrenica a principios de la década de 1990 y el genocidio actual que Israel perpetra en Gaza.

Así lo argumentó el subdirector general de TRT, Ömer Faruk Tanrıverdi, quien asistió también a la proyección especial de la película. "Con la proyección de nuestro documental en Sarajevo, buscamos construir un puente entre los dos genocidios en esta tierra donde los dolores de Srebrenica aún son recientes”, señaló.