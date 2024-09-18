Una explosión masiva estremeció al Líbano la tarde de este martes: cientos de localizadores electrónicos, también conocidos como bípers o buscapersonas, se detonaron simultáneamente. El estruendo sonó en varios lugares, especialmente en el sur de Beirut, la capital. Los heridos se empezaron a contar por miles desde el primer momento y ya son cerca de 3.000. La cifra de muertos, que hasta ahora se mantiene en nueve e incluye a una niña, también comenzó a aumentar con los minutos.
¿El culpable del caos y la conmoción? Israel, una vez más, según el grupo libanés Hezbollah: “Consideramos al enemigo israelí totalmente responsable de esta agresión criminal”. En su comunicado, Hezbollah añadió que Tel Aviv “recibirá con seguridad su castigo justo por esta agresión pecaminosa". Los localizadores o buscapersonas, que suelen utilizar los civiles y los trabajadores de salud para comunicarse, son pequeños dispositivos inalámbricos que funcionan con baterías y reciben mensajes de texto, audio y señales visuales.
Entre las víctimas que el ataque de Israel mató se encuentran, además de algunos miembros de Hezbollah, la hija de apenas 10 años de uno de sus integrantes. La menor murió cuando explotó el localizador de su padre: ella estaba de pie junto a él, dijeron su familia y una fuente cercana al grupo libanés.
El ministro de Salud Pública del Líbano, Firass Abiad, dijo que 2.750 personas resultaron heridas por la explosión de estos buscapersonas. También aclaró que "más de 200 de ellas” están lesionadas “de gravedad".
Por su parte, la televisión estatal de Irán reportó que el embajador de Teherán en Beirut, Mojtaba Amani, sufrió heridas "superficiales" en una de las explosiones.
Poco después del ataque, Hezbollah también sostuvo que "continuará, como lo ha hecho anteriormente, sus benditas operaciones para apoyar a Gaza”. "Este camino avanza y es separado del difícil ajuste de cuentas que el enemigo criminal debe esperar por su masacre", dijo el grupo en un comunicado en Telegram.
Netanyahu dio la orden, revelan medios israelíes
Si bien todavía no hay comentarios oficiales del Ejército israelí sobre las explosiones simultáneas, estas ocurren apenas horas después de que Tel Aviv anunciara que estaba ampliando sus objetivos de guerra para incluir su lucha contra Hezbollah a lo largo de su frontera con el Líbano.
Y en esa línea, el sitio web de noticias israelí Walla reportó este martes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó el ataque durante consultas de seguridad con ministros de alto rango y jefes de inteligencia a principios de esta semana.
Citando a altos funcionarios estadounidenses, que permanecieron anónimos, el medio señaló que Israel estaba detrás de la operación que "neutralizó a una parte significativa del sistema de mando y control militar de Hezbollah". Lo que contrasta con la distancia que la oficina de Netanyahu marcó horas antes respecto a una publicación en las redes sociales –ahora eliminada– del asesor de Netanyahu, Topaz Luk, que insinuaba la responsabilidad israelí por los ataques.
Funcionarios israelíes también dijeron que "son conscientes de que ahora hay una alta probabilidad de una escalada significativa en la frontera norte" y enfatizaron que el Ejército está en "alerta máxima ante una respuesta a gran escala por parte de Hezbollah".
Israel puso los explosivos en dispositivos fabricados en Taiwán, dice reporte
El Mossad de Israel ubicó pequeños explosivos dentro de 5.000 buscapersonas fabricados en Taiwán que había ordenado Hezbollah meses antes de las detonaciones este martes, dijeron a la agencia de noticias Reuters una fuente de seguridad libanesa de alto rango y otra fuente.
El complot parece haber estado preparándose durante muchos meses, revelaron varias fuentes a Reuters. La fuente de seguridad libanesa de alto rango señaló que el grupo había pedido 5.000 dispositivos fabricados por la empresa taiwanesa Gold Apollo, que según varias personas llegaron al país a principios de este año.
La fuente de seguridad identificó una fotografía del modelo del buscapersonas, un AP924, que al igual que otros localizadores recibe y muestra mensajes de texto de forma inalámbrica pero no puede hacer llamadas telefónicas.
Sin embargo, la empresa Gold Apollo negó haber fabricado los dispositivos que explotaron. En un comunicado, la compañía dijo que había establecido una autorización de marca privada a largo plazo y una cooperación regional con la empresa BAC, que tiene licencia para utilizar su marca.
"Según el acuerdo, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca registrada para la venta de productos en regiones específicas, pero el diseño y la fabricación de los productos son manejados completamente por BAC", sostuvo.
BAC Consulting KFT tiene su sede en Budapest, la capital de Hungría.
"En relación con los recientes informes de los medios sobre el buscapersonas AR-924, aclaramos que este modelo es producido y vendido por BAC. Solo proporcionamos la autorización de marca registrada y no tenemos participación en el diseño o fabricación de este producto", dijo.
Anteriormente, el fundador de la empresa, Hsu Ching-kuang, también negó cualquier participación de su empresa en la fabricación de dicho buscapersonas.
Explosiones simultáneas son un “crimen de guerra”
El embajador del Líbano, Hadi Hachem, también señaló a Israel como el responsable de las mortales explosiones de localizadores electrónicos y, ante la ONU, lo acusó de violar el derecho internacional.
Durante su intervención en una sesión de emergencia de la Asamblea General, Hachem destacó que la soberanía del Líbano ha estado bajo ataque desde el 8 de octubre de 2023, un día después de que Tel Aviv lanzara su brutal ofensiva contra Gaza. "Los ataques contra el sur del Líbano han continuado por parte de Israel desafiando el derecho internacional y las resoluciones, incluido el derecho internacional humanitario y las leyes humanitarias más fundamentales. Esta escalada israelí en nuestro territorio está acompañada de un endurecimiento de la retórica", dijo.
Luego, mencionando las explosiones simultáneas en todo el Líbano este martes, Hachem aseguró que se trata de una "agresión que se eleva a un crimen de guerra". También advirtió que esto exacerbaría las ya altas tensiones en la región. Justamente, alertó que "con las amenazas constantes contra el Líbano y su gente", Oriente Medio "se convertirá en el ojo del huracán".
Estados Unidos se distancia del ataque
El Departamento de Estado de EE.UU. tomó distancia del ataque en el Líbano y dijo que recopila información al respecto. "Puedo decirles que Estados Unidos no estuvo involucrado en esto. Estados Unidos no estaba al tanto de este incidente de antemano. Y en este momento, estamos reuniendo información", dijo el portavoz Matt Miller a la prensa.
Por su parte, el portavoz de la Fuerza Aérea, el general Pat Ryder, dijo que "no hay cambios en la postura de la fuerza estadounidense" en Medio Oriente.
Ryder dijo que el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, habló con su homólogo israelí Yoav Gallant el martes sin dar más información sobre si mantuvieron una llamada telefónica antes o después del ataque.
Irán dice que es una “agresión” y “acto de terrorismo”
El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó la explosión en el Líbano como una "agresión y el acto de terrorismo" de Israel contra civiles. "Extendemos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno del Líbano, y condenamos enérgicamente este acto de sabotaje y terrorismo por parte del régimen delincuente de Israel", dijo Iravani.
"El régimen israelí debe rendir cuentas por esta agresión y este crimen atroz", añadió.
La Misión Permanente de Irán ante la ONU emitió un comunicado a la agencia de noticias Anadolu sobre la lesión del embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Emani, tras la explosión de dispositivos de comunicación en el Líbano.
El comunicado decía que Emani está recibiendo tratamiento y se encuentra en condición estable.
El Líbano cierra todas las escuelas para condenar “el acto criminal del enemigo”
De cara a la explosión masiva, el Líbano anunció el cierre de todas las escuelas e instituciones de educación en el país este miércoles. "Anunciamos el cierre de las escuelas públicas y privadas, de la Universidad Libanesa y de todas las instituciones privadas de educación superior mañana miércoles, para condenar el acto criminal cometido por el enemigo israelí contra los ciudadanos", dijo el martes Abbas Halabi, ministro de Educación.
El funcionario también hizo un llamado a la "conciencia mundial para detener la máquina israelí de asesinatos, que no muestra piedad ni distinción, y ha cometido un crimen colectivo sin precedentes contra el pueblo libanés".
El Ministerio de Salud del Líbano instó anteriormente a todos los ciudadanos que poseen buscapersonas o bípers a deshacerse de ellos inmediatamente.