Nueva autopsia confirma que a Aysenur la mató un disparo a larga distancia
La autopsia más reciente de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi se realizó en Türkiye, a donde fue repatriado su cuerpo. La joven fue asesinada por soldados israelíes.
Aysenur Ezgi Eygi “se encontraba defendiendo pacíficamente la justicia cuando fue asesinada por una bala que, según se muestra en un video, provino de un francotirador militar israelí”, escribió su familia en un comunicado. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
18 de septiembre de 2024

La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, fue asesinada por soldados israelíes que le dispararon a larga distancia, según se desprende de los detalles de una nueva autopsia realizada en Türkiye. La joven había viajado a la Cisjordania ocupada para apoyar a los palestinos cuando recibió un disparo que le causó la muerte el viernes 6 de septiembre.

El informe forense revela que Aysenur tenía una herida de bala en el cuerpo, y que el disparo que recibió fue capaz de causarle la muerte por sí solo. Basándose en estas pruebas, el reporte determinó que la bala se disparó desde lejos.

“De acuerdo con los hallazgos en la piel y subcutáneos de la herida de bala, dado que no se detectaron quemaduras, humo, hollín ni residuos de pólvora alrededor del orificio de entrada del arma de fuego, el disparo se realizó desde lejos”, señala.

La autopsia, que se realizó en Izmir, Türkiye, a donde su cuerpo fue repatriado la semana pasada, indica que no se encontró ninguna sustancia tóxica en la sangre.

Por otro lado, agrega que se detectaron una hemorragia cerebral y daños cerebrales.

El reporte también señala que la herida de entrada tenía daños y que el núcleo de la bala fue extraído en la primera autopsia realizada en Palestina. Debido a la falta de imágenes del momento en que Aysenur fue asesinada, no se pudo emitir un dictamen definitivo sobre la dirección del disparo o el núcleo de la bala.

Después de la autopsia, el cuerpo de la joven activista se entregó a los fiscales para que lo evalúen, pues "se extrajeron seis objetos metálicos extraños del cuerpo, que constituyen evidencia de un crimen", según el informe.

El informe concluyó que la muerte de Aysenur se produjo como resultado de una fractura de los huesos de su cabeza, una hemorragia entre las membranas del cerebro y la destrucción del tejido cerebral debido a una herida de bala de arma de fuego.

Asesinada mientras se manifestaba a favor de Palestina

Aysenur nació en Antalya, Türkiye, en 1998. Se mudó a Estados Unidos cuando tenía un año, donde creció y se graduó en la Universidad de Washington en estudios de psicología, lenguas y culturas de Oriente Medio.

Llegó a Cisjordania ocupada el martes 3 de septiembre para trabajar como voluntaria del Movimiento de Solidaridad Internacional y apoyar a los palestinos que sufren la violencia del ejército israelí y de los colonos.

El 6 de septiembre, soldados israelíes abrieron fuego contra los manifestantes durante una protesta pacífica en Cisjordania ocupada, y Eygi, que se encontraba allí, recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herida.

Aysenur fue trasladada al hospital, pero murió a pesar de los esfuerzos de los médicos. Su cuerpo fue enterrado el sábado en Didim, su ciudad natal en Aydin, Türkiye.

FUENTE:TRT Español y agencias
