La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, fue asesinada por soldados israelíes que le dispararon a larga distancia, según se desprende de los detalles de una nueva autopsia realizada en Türkiye. La joven había viajado a la Cisjordania ocupada para apoyar a los palestinos cuando recibió un disparo que le causó la muerte el viernes 6 de septiembre.

El informe forense revela que Aysenur tenía una herida de bala en el cuerpo, y que el disparo que recibió fue capaz de causarle la muerte por sí solo. Basándose en estas pruebas, el reporte determinó que la bala se disparó desde lejos.

“De acuerdo con los hallazgos en la piel y subcutáneos de la herida de bala, dado que no se detectaron quemaduras, humo, hollín ni residuos de pólvora alrededor del orificio de entrada del arma de fuego, el disparo se realizó desde lejos”, señala.

La autopsia, que se realizó en Izmir, Türkiye, a donde su cuerpo fue repatriado la semana pasada, indica que no se encontró ninguna sustancia tóxica en la sangre.

Por otro lado, agrega que se detectaron una hemorragia cerebral y daños cerebrales.

El reporte también señala que la herida de entrada tenía daños y que el núcleo de la bala fue extraído en la primera autopsia realizada en Palestina. Debido a la falta de imágenes del momento en que Aysenur fue asesinada, no se pudo emitir un dictamen definitivo sobre la dirección del disparo o el núcleo de la bala.

Relacionado Así fue el ataque israelí que mató a Aysenur Ezgi Eygi: relato de testigo

Después de la autopsia, el cuerpo de la joven activista se entregó a los fiscales para que lo evalúen, pues "se extrajeron seis objetos metálicos extraños del cuerpo, que constituyen evidencia de un crimen", según el informe.