Cientos de localizadores electrónicos o bípers, que eran utilizados por miembros de Hezbollah, explotaron este martes en todo el Líbano, matando a 12 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo a 2.800, según el Ministerio de Salud del país. Ahora el gobierno libanés, así como Hezbollah, acusa a Israel de estar detrás del ataque. Pero, ¿qué son y cómo funcionan estos dispositivos?

Los localizadores electrónicos –también conocidos como bíperes, buscas, buscapersonas, mensáfonos o “pagers”– son aparatos en forma de pequeñas cajas que permiten emitir y recibir mensajes de texto o alertas sonoras.

Estos dispositivos se consideran muy confiables ya que utilizan su propia radiofrecuencia. Es decir, no necesitan pasar por redes de telefonía móvil, las cuales pueden hackearse, interceptarse o sufrir problemas de conexión.

Aunque los localizadores electrónicos fueron muy populares en las décadas de 1980 y 1990, la aparición del teléfono móvil los llevó casi a la extinción. Actualmente su uso está limitado a hospitales y servicios de emergencia, aunque también lo utilizan periodistas, y personas en contextos que requieren privacidad y urgencia.

El primer localizador electrónico lo patentó en 1949 Alfred Gross, pionero en la comunicación inalámbrica, en Estados Unidos. Diez años después, el término "pager" lo registró la compañía Motorola, quelideró el mercado durante décadas.

En un contexto como el de Líbano, donde los cortes de electricidad son frecuentes, estos dispositivos se destacan por la larga duración de su batería, que puede operar durante semanas o meses sin necesidad de cargarse.

El grupo libanés Hezbollah ha utilizado estos dispositivos como parte de su estrategia de comunicación debido a su discreción, fiabilidad y resistencia a la interferencia, en medio de los sucesivos enfrentamientos con Israel desde octubre del año pasado.

En lugar de depender de teléfonos móviles, que pueden rastrearse o interceptarse, los localizadores electrónicos ofrecen un nivel más alto de privacidad, ya que no tienen GPS ni conexión a internet. Esto permite que las comunicaciones críticas se mantengan fuera del radar de servicios de inteligencia o ataques cibernéticos.

¿Cómo es posible que los localizadores electrónicos exploten?

Aunque la causa de la explosión en el Líbano continúa desatando especulaciones, la teoría más extendida es que los dispositivos estallaron porque antes de llegar al Líbano los “sabotearon”. Una de las teorías es que probablemente Israel había infiltrado los explosivos en los dispositivos durante el proceso de producción.

Según informó el diario The Wall Street Journal, los bípers que Hezbollah utilizaba se habían adquirido pocos días antes de que detonaran. Una fuente cercana al grupo libanés coincide y detalla a la agencia de noticias AFP que los localizadores "que explotaron corresponden a un cargamento recientemente importado (...) de 1.000 aparatos", que parecen haber sido "saboteados desde el origen".

Además, una fuente de seguridad reveló un importante dato a la agencia Reuters: que escondieron hasta tres gramos de explosivos en dispositivos nuevos que pasaron desapercibidos para Hezbollah durante meses.

Según la fuente, aproximadamente 3.000 localizadores explotaron simultáneamente tras recibir un mensaje codificado que activó los explosivos. El ataque parecía haberse preparado durante varios meses, según diversas fuentes consultadas por la agencia de noticias.

"Es casi seguro que había un pequeño explosivo plástico escondido junto a la batería, para su detonación a distancia mediante una llamada o un buscapersonas", dijo Charles Lister del Instituto de Oriente Medio.

¿Se infiltró Israel en la cadena de suministro?