Cientos de dispositivos de comunicación explotaron este miércoles por la tarde en el Líbano. Esto ocurre tan solo un día después de que miles de localizadores electrónicos, que se cree que utiliza el grupo Hezbollah, estallaran en todo el país, matando a 12 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo a 2.800.

En la nueva ola de explosiones, al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los artefactos inalámbricos explotaron en manos de sus usuarios en la ciudad de Tyre, en el sur del país, informó la prensa estatal libanesa.

Los dispositivos eran radios portátiles, diferentes a los que explotaron el martes, aclaró la agencia de noticias Reuters, citando a una fuente de seguridad no identificada y a un testigo.

La prensa estatal libanesa señaló que los dispositivos eran radios Icom.