El grupo Hezbollah y el gobierno del Líbano han culpado a Israel por la explosión de cientos de localizadores electrónicos en el país. Al menos 12 personas murieron y más de 2.800 resultaron heridas en un ataque sin precedentes este martes, según el Ministerio de Salud local.
Entre las víctimas mortales estaban el hijo de un importante político de Hezbollah y una niña de 10 años. Además, uno de los heridos es el embajador de Irán en el Líbano, Muchtaba Emani.
La explosión se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah, que han intercambiado ataques en la frontera del Líbano desde que comenzó la brutal ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza en octubre pasado.
Israel rara vez asume la responsabilidad por este tipo de acciones, y su Ejército se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el país tiene una larga historia de ejecutar operaciones en forma remota: ciberataques sofisticados, disparos a vehículos con ametralladoras controladas a distancia, ataques con drones y la detonación de explosivos en instalaciones nucleares subterráneas secretas en Irán.
¿Qué otras operaciones se le atribuyen a Israel?
Julio de 2024
Dos altos líderes de Hamás y Hezbollah murieron en ataques perpetrados con pocas horas de diferencia.
Hamás aseguró que Israel asesinó al principal negociador de paz y líder del grupo de resistencia palestino, Ismail Haniye, en Teherán, la capital de Irán.
Tel Aviv no reconoció la autoría de este asesinato, aunque sí se atribuyó la responsabilidad de otro ataque letal en Beirut que ocurrió horas antes y mató a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah.
Abril de 2024
Dos altos generales iraníes murieron en un ataque de Tel Aviv contra el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria.
En respuesta, Irán lanzó una ofensiva “sin precedentes” contra Israel, que incluyó 300 misiles y drones, aunque la mayoría fueron interceptados.
Enero de 2024
Un ataque con drones israelíes en Beirut mató a Saleh Arouri, un alto funcionario de Hamás que estaba exiliado. Mientras tanto, Tel Aviv intensificaba su brutal ofensiva sobre Gaza.
Diciembre de 2023
Seyed Razi Mousavi, asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, fue asesinado en un ataque con drones en las afueras de Damasco. Irán señaló a Tel Aviv como responsable del ataque.
2021
Una instalación nuclear subterránea en el centro de Irán fue el objetivo de explosiones y de un ciberataque devastador que desató apagones continuos. Teherán responsabilizó a Israel tanto por esta acción como por otras dirigidas contra más instalaciones nucleares que ocurrieron en los siguientes años.
2020
La noticia del ataque al científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh resonó en el mundo. Fue asesinado con una ametralladora controlada a distancia mientras viajaba en un automóvil en las afueras de Teherán. Irán también culpó a Israel.
2010
El virus informático Stuxnet, supuestamente creado por Israel y descubierto en 2010, afectó y destruyó las centrifugadoras nucleares iraníes.
Por otro lado, ese mismo año Mahmud al-Mabhuh, un importante miembro de Hamás, fue asesinado en la habitación de un hotel de Dubái en una operación atribuida al Mossad israelí, aunque Tel Aviv nunca lo reconoció. Los presuntos asesinos fueron captados por cámaras disfrazados de turistas.
2008
Imad Mughniyeh, jefe militar de Hezbollah, murió cuando una bomba plantada en su vehículo explotó en Damasco. El grupo libanés responsabilizó a Israel por su muerte.
2004
Un helicóptero israelí atacó al líder espiritual de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, mientras estaba en su silla de ruedas.
Yassin, que quedó paralítico a causa de un accidente durante su infancia, fue uno de los fundadores de Hamás, en 1987.
Un mes después, otro ataque aéreo israelí mató a su sucesor, Abdel Aziz Rantisi.
2002
El segundo líder militar de Hamás, Salah Shehadeh, fue asesinado por una bomba de una tonelada lanzada sobre un edificio de apartamentos en la Ciudad de Gaza.
1997
Agentes del Mossad intentaron matar al entonces jefe de Hamás, Khaled Mashaal, en Ammán, Jordania.
Dos agentes entraron en Jordania utilizando pasaportes canadienses falsos y envenenaron a Mashaal colocándole un dispositivo cerca de la oreja. Fueron capturados poco después y el rey de Jordania amenazó con anular un acuerdo de paz con Israel si Mashaal moría.
Finalmente, Tel Aviv envió un antídoto y los agentes israelíes regresaron a sus hogares. Khaled Mashaal sigue siendo una figura importante en Hamás.
1996
Yahya Ayyash, apodado el "ingeniero" por ser uno de los estrategas militares más destacados de Hamás, fue asesinado en Gaza al contestar un teléfono manipulado. Su muerte desencadenó una serie de ataques letales contra autobuses en Israel.
1995
Fathi Shikaki, el fundador del grupo palestino Yihad Islámica, recibió un disparo en la cabeza cuando estaba en Malta. La principal hipótesis es que Israel fue el responsable.
1988
El jefe militar de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Khalil Al Wazir, fue asesinado en Túnez en 1988. Al Wazir era el número dos de Yasser Arafat, exlíder de esa organización.
Mucho después, en 2012, un periódico israelí tuvo acceso a información militar que le permitió conocer los detalles del ataque.
1973
En 1973, soldados israelíes dispararon y mataron a varios dirigentes de la OLP en sus apartamentos de Beirut. Ehud Barak, que más tarde se convirtió en el máximo comandante del ejército israelí y primer ministro, dirigió la redada nocturna.
La operación formaba parte de una serie de asesinatos ejecutados por Israel contra dirigentes palestinos, realizados en represalia a los asesinatos de 11 entrenadores y atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.