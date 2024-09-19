El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con representantes de los países que integran el Grupo de Contacto sobre Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe, en Ammán, Jordania.

Durante la reunión, que se llevó a cabo el miércoles, los miembros dialogaron sobre los esfuerzos para detener la ofensiva de Israel contra Gaza, avanzar en las negociaciones para un alto el fuego y facilitar la entrega de ayuda humanitaria. También se refirieron a la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada y a las provocaciones contra el estatus histórico de la Mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén Este ocupada.

Relacionado La masacre israelí contra niños en Gaza: más de 700 bebés y 12.000 menores

"El genocidio en curso en Gaza, así como la violencia de los colonos contra los palestinos y los ataques militares israelíes en Cisjordania (ocupada), son alarmantes. La comunidad internacional debe actuar lo antes posible para detener los ataques israelíes, que amenazan la estabilidad de nuestra región y el orden internacional, y para reducir las tensiones", indicó un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco tras la participación de Fidan en el encuentro.