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Türkiye pide alerta máxima por el "genocidio en curso" en Gaza
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco pidió medidas internacionales para detener los ataques israelíes y reducir las tensiones en la región durante una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza.
Türkiye pide alerta máxima por el "genocidio en curso" en Gaza
El Grupo de Contacto sobre Gaza ha participado activamente en iniciativas diplomáticas en todo el mundo para detener la implacable ofensiva israelí contra Gaza. Foto AA / Others
Por Redacción

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con representantes de los países que integran el Grupo de Contacto sobre Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe, en Ammán, Jordania.

Durante la reunión, que se llevó a cabo el miércoles, los miembros dialogaron sobre los esfuerzos para detener la ofensiva de Israel contra Gaza, avanzar en las negociaciones para un alto el fuego y facilitar la entrega de ayuda humanitaria. También se refirieron a la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada y a las provocaciones contra el estatus histórico de la Mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén Este ocupada.

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"El genocidio en curso en Gaza, así como la violencia de los colonos contra los palestinos y los ataques militares israelíes en Cisjordania (ocupada), son alarmantes. La comunidad internacional debe actuar lo antes posible para detener los ataques israelíes, que amenazan la estabilidad de nuestra región y el orden internacional, y para reducir las tensiones", indicó un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco tras la participación de Fidan en el encuentro.

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La declaración también señaló: "La OCI y el Grupo de Contacto de la Liga Árabe sobre Gaza continuarán esforzándose para implementar de inmediato una solución de dos Estados para el establecimiento de una paz duradera en Palestina, para que más países reconozcan a Palestina y que obtenga la membresía plena en las Naciones Unidas en la primera etapa de este proceso".

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Esta reunión se llevó a cabo tras otro encuentro del grupo que se realizó la semana pasada en Madrid, en el que participaron representantes de España, Noruega, Eslovenia y la Comisión Europea, entre otros.

Formado por miembros de la OCI durante una Cumbre Extraordinaria Conjunta de la OCI y la Liga Árabe realizada en Riad en noviembre pasado, el Grupo de Contacto sobre Gaza ha participado activamente en iniciativas diplomáticas a nivel mundial para detener la brutal ofensiva israelí en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
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