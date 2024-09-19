Tras las explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano que causaron decenas de muertos y miles de heridos, Israel anunció el inicio de “una nueva fase de guerra” y comenzó a movilizar tropas hacia la frontera con ese país, lo que incrementa aún más las tensiones con el grupo libanés Hezbollah.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseveró este martes que están “al comienzo de una nueva fase de la guerra” en la que “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, redirigiendo hacia allí recursos y fuerzas”.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció el traslado de una de sus brigadas de élite desde Gaza a la frontera con el Líbano.

“El ejército israelí, que está en su punto más alto de preparación en el frente norte, ha decidido trasladar allí la brigada de élite 98”, comunicó el propio ejército.

Luego, añadió que “en un principio, estaba previsto que la brigada siguiera en Gaza, pero en los últimos días se ha decidido trasladarla al norte”. Sin embargo, la radiotelevisión pública israelí Kan detalló que estas tropas, compuestas por fuerzas blindadas, paracaidistas y comandos, partieron de Jan Yunis hace ya tres semanas.

Las declaraciones de Gallant, así como el anuncio del movimiento de las tropas, ocurrieron horas después de que miles de radios y localizadores electrónicos –también conocidos como bípers o buscapersonas–, que se cree que utilizaba Hezbollah, estallaron en todo el Líbano.

Al menos 37 civiles murieron, entre ellos dos niños, y más de 3.000 resultaron heridos, lo que generó la condena de la comunidad internacional.

Hadi Hachem, embajador del Líbano ante la ONU, calificó las explosiones de los dispositivos como una "agresión que constituye un crimen de guerra" y advirtió que las explosiones exacerbarían el conflicto.

El ataque sin precedentes fue inmediatamente atribuido a Tel Aviv, aunque el Gobierno de Benjamín Netanyahu no realizó comentarios. Gallant tampoco hizo referencias explícitas a las explosiones de dispositivos, aunque elogió el trabajo de las agencias militares y de seguridad afirmando que "los resultados son muy impresionantes".

Este lunes, Gallant había asegurado que las negociaciones ya no son una opción viable para “restablecer la calma” a lo largo de la frontera. También reiteró el compromiso de Tel Aviv “con la eliminación de la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano y con permitir el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares".

El grupo libanés e Israel han intercambiado ataques en la frontera que divide a ambos países desde que comenzó la brutal ofensiva contra Gaza en octubre.

Relacionado ¿Qué es un localizador electrónico o bíper y cómo explotó en Líbano?

Pero ahora la región se mantiene en alerta máxima ante una posible respuesta de Hezbollah o un nuevo ataque de Israel, ya que incluso este mismo jueves Tel Aviv informó que atacó siete objetivos en el Líbano.

Por su parte, en un comunicado el grupo libanés afirmó que atacó un emplazamiento militar israelí cerca de la frontera, hiriendo al menos a ocho israelíes.