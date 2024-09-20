La masacre de Israel contra los palestinos en Gaza ha puesto en la mira al principal aliado de Tel Aviv, Estados Unidos, y en cómo las figuras israelíes influyen a través del lobby en Washington.

A pesar de que cada vez es más difícil justificar los crímenes de guerra de Israel, los políticos estadounidenses, independientemente del partido al que pertenezcan, siempre justifican el “derecho a defenderse” de Israel para enviarle el armamento con el que luego masacra a la población civil palestina.

En el centro de esta vehemente posición se encuentran los lobbies proisraelíes, capaces de influenciar la política exterior estadounidense a través de mecanismos de persuasión que rozan los límites de la democracia.

Para comprender la política estadounidense es fundamental entender el papel de los lobbies. Un “lobby” o “grupo de presión” consiste en un grupo de personas que busca influir en las decisiones políticas.

La palabra "lobby" proviene del vestíbulo de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde representantes de diferentes grupos esperaban para abordar a los parlamentarios con sus demandas y convencerles de que legislaran a su favor.

En Estados Unidos, los lobistas son profesionales registrados que representan los intereses de diferentes grupos ante los legisladores. Estos grupos pueden ser de diversa índole: de la industria farmacéutica, de empresas petrolíferas e incluso de grupos ecologistas. También aparecen nombres más conocidos, como la Asociación Nacional del Rifle, defensora del derecho a portar armas de fuego. A pesar de su diversidad, todos estos grupos comparten el objetivo común de influir en la legislación mediante diversas formas de presión sobre los políticos.

Aunque es ilegal que los lobbies entreguen dinero de forma directa a los políticos, utilizan otros métodos, como financiar campañas políticas o prometer futuros empleos en grandes empresas a través de las conocidas "puertas giratorias".

En este contexto, los lobbies proisraelíes se destacan por ser claves en la política exterior estadounidense a cambio de inversiones multimillonarias. Entre ellos, destaca el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés de American Israel Public Affairs Committee).

Los lobbies proisraelíes en Estados Unidos

Desde la creación del estado de Israel en 1948, Estados Unidos ha sido su aliado. Este apoyo se debe, en parte, al trabajo de los lobbies proisraelíes, que han sido cruciales para garantizar que Israel reciba ayuda militar y financiera sin cuestionamientos. Tel Aviv ha sido considerado un aliado estratégico de EE.UU. en Oriente Medio durante la Guerra Fría, especialmente en la década de 1960, después de la Guerra de los Seis Días.

Entre los lobbies proisraelíes, AIPAC es el más conocido y poderoso. De acuerdo con su sitio web, AIPAC tiene más de tres millones de miembros (aunque en 2016 afirmaba tener 10.000) y todo su capital proviene de fondos e inversiones privadas. Fundado en 1963, su objetivo principal es persuadir al gobierno estadounidense para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos e Israel, asegurando la cooperación militar entre ambos países.

AIPAC destina aproximadamente tres millones de dólares anuales a actividades de presión, y su influencia se ha manifestado en momentos críticos, como durante la Segunda Intifada en 2003, cuando Estados Unidos otorgó 9.000 millones de dólares en ayuda a Israel, y también en 2007 con un paquete de ayuda de 30 mil millones de dólares.

Pero AIPAC no es el único lobby proisraelí en Estados Unidos. El United Democracy Project (Proyecto Democracia Unida) es otro grupo que, aunque más discreto, comparte los mismos objetivos: asegurar el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel y eliminar a los candidatos propalestinos.