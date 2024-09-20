Después de la ola de explosiones que sacudió al Líbano y de las advertencias de Hezbollah sobre duras represalias, Israel intensificó sus bombardeos en el sur de ese país, lo que incrementa los temores de que Tel Aviv pueda arrastrar a la región a una guerra más amplia.

Al menos 50 ataques del ejército israelí se registraron en pueblos del sur del Líbano este jueves, según informó la agencia de noticias Anadolu.

Los aviones de combate “realizaron una serie de ataques en la zona de Mahmoudiyeh, cerca del pueblo de Aaichiyeh, y en Kasarat Al Aroosh, en la región de Jezzine”, detalló la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Además, cuatro personas resultaron heridas en otro ataque contra la ciudad de Hanniyeh, según el Ministerio de Salud libanés.

Estos bombardeos, así como las explosiones que dejaron al menos 37 muertos y más de 3.000 heridos entre el martes y el miércoles, ocurrieron poco después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunciara que comenzaría una “nueva fase de su guerra” y que “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, redirigiendo hacia allí recursos y fuerzas”.

Hezbollah: "Israel cruzó todas las líneas rojas"

El líder del grupo libanés Hasan Nasrallah acusó este jueves a Israel de “intentar matar intencionalmente a 4.000 personas” en las explosiones de los dispositivos del martes y el miércoles.

En un discurso transmitido por televisión, aseguró que estos ataques "cruzaron todas las líneas rojas" y "podrían considerarse una declaración de guerra".

También advirtió a Israel que “recibirá una dura retribución y un castigo justo”, aunque no dio más detalles sobre el lugar, el momento o la naturaleza de esa respuesta.

Por otro lado, Nasrallah agregó que se formaron múltiples comisiones de investigación para examinar las circunstancias de las explosiones y que han llegado a una conclusión casi definitiva, pero que el grupo aún está esperando la confirmación.

Señaló que las explosiones se produjeron en hospitales, mercados, vías públicas y viviendas, zonas donde principalmente había civiles, muchos de ellos niños y mujeres, y remarcó que la gravedad de las heridas provocadas ejerció “una presión significativa sobre los hospitales del Líbano".

También advirtió que, si Tel Aviv intenta establecer una zona de amortiguación en territorio libanés, eso "se convertirá en una trampa y un infierno" para Israel.