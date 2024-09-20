Después de la ola de explosiones que sacudió al Líbano y de las advertencias de Hezbollah sobre duras represalias, Israel intensificó sus bombardeos en el sur de ese país, lo que incrementa los temores de que Tel Aviv pueda arrastrar a la región a una guerra más amplia.
Al menos 50 ataques del ejército israelí se registraron en pueblos del sur del Líbano este jueves, según informó la agencia de noticias Anadolu.
Los aviones de combate “realizaron una serie de ataques en la zona de Mahmoudiyeh, cerca del pueblo de Aaichiyeh, y en Kasarat Al Aroosh, en la región de Jezzine”, detalló la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Además, cuatro personas resultaron heridas en otro ataque contra la ciudad de Hanniyeh, según el Ministerio de Salud libanés.
Estos bombardeos, así como las explosiones que dejaron al menos 37 muertos y más de 3.000 heridos entre el martes y el miércoles, ocurrieron poco después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunciara que comenzaría una “nueva fase de su guerra” y que “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, redirigiendo hacia allí recursos y fuerzas”.
Hezbollah: "Israel cruzó todas las líneas rojas"
El líder del grupo libanés Hasan Nasrallah acusó este jueves a Israel de “intentar matar intencionalmente a 4.000 personas” en las explosiones de los dispositivos del martes y el miércoles.
En un discurso transmitido por televisión, aseguró que estos ataques "cruzaron todas las líneas rojas" y "podrían considerarse una declaración de guerra".
También advirtió a Israel que “recibirá una dura retribución y un castigo justo”, aunque no dio más detalles sobre el lugar, el momento o la naturaleza de esa respuesta.
Por otro lado, Nasrallah agregó que se formaron múltiples comisiones de investigación para examinar las circunstancias de las explosiones y que han llegado a una conclusión casi definitiva, pero que el grupo aún está esperando la confirmación.
Señaló que las explosiones se produjeron en hospitales, mercados, vías públicas y viviendas, zonas donde principalmente había civiles, muchos de ellos niños y mujeres, y remarcó que la gravedad de las heridas provocadas ejerció “una presión significativa sobre los hospitales del Líbano".
También advirtió que, si Tel Aviv intenta establecer una zona de amortiguación en territorio libanés, eso "se convertirá en una trampa y un infierno" para Israel.
El discurso de Nasrallah coincidió con intensos vuelos de aviones de guerra israelíes a baja altura sobre la capital libanesa, Beirut, rompiendo la barrera del sonido varias veces, según denunciaron vídeos que circularon en redes.
Por su parte, Hezbollah anunció que llevó a cabo 17 ataques contra soldados y vehículos militares en el norte de Israel el jueves. Esta operación fue la más grande de los últimos cien días. El grupo aclaró que sus ataques con cohetes estuvieron dirigidos a posiciones del ejército israelí, como cuarteles generales y puestos de mando israelíes, y edificios utilizados por soldados.
Irán: “Israel enfrentará una respuesta aplastante”
Mientras tanto, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, aseguró al líder de Hezbollah que Israel enfrentará "una respuesta aplastante del eje de la resistencia", en referencia a grupos alineados con este país, entre ellos, los hutíes de Yemen y las Fuerzas de Movilización Popular de Irak.
"Estos actos terroristas son, sin duda, el resultado de la desesperación y los sucesivos fracasos del régimen sionista (Israel). Pronto se enfrentarán a una respuesta aplastante del eje de la resistencia y seremos testigos de la destrucción de este régimen sanguinario y criminal", afirmó Salami, según informaron medios estatales.
“Hasta que no termine la guerra en Gaza”
Los enfrentamientos entre Tel Aviv y Hezbollah se desataron en octubre pasado, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí contra Gaza. Desde entonces, el grupo libanés afirma que seguirá enfrentándose con el ejército israelí hasta que ponga fin a su agresión genocida contra el enclave.
Nasrallah reiteró durante su discurso de este jueves que "el frente libanés no se detendrá hasta que cese la guerra en Gaza".
Mientras las miradas del mundo se dirigieron esta semana a Líbano y su frontera con Israel, las masacres israelíes en Gaza continuaron: los ataques israelíes mataron este viernes a ocho palestinos en un campo de refugiados de Nuseirat y otros seis en la Ciudad de Gaza.
Desde que comenzó la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, los ataques del Ejército mataron al menos 41.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, e hirieron a más de 95.125, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.