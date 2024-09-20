El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución no vinculante en la que pide a los países de la Unión Europea (UE) que permitan a Ucrania utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares en el interior de Rusia, lo que ha provocado una furiosa reprimenda de Moscú.
Los diputados aprobaron este jueves la resolución, que no es vinculante y no refleja la postura de los 27 países del bloque, con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, durante una sesión plenaria en Estrasburgo.
El texto "insta a los Estados miembros a levantar inmediatamente las restricciones al uso de los sistemas de armas occidentales entregados a Ucrania contra objetivos militares legítimos en territorio ruso".
Kiev lleva tiempo pidiendo a sus aliados que le permitan utilizar las armas que le han entregado para atacar objetivos militares "legítimos" en el interior de territorio ruso, entre ellos, las bases aéreas utilizadas por los aviones rusos para bombardear Ucrania.
Según la resolución, el status quo actual "dificulta la capacidad de Ucrania de ejercer plenamente su derecho a la legítima defensa en virtud del derecho internacional público y deja a Ucrania expuesta a ataques contra su población e infraestructura".
“Una guerra mundial”
Moscú se hizo eco de la resolución. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, condenó la votación y advirtió que Rusia daría una "respuesta dura" si se implementa la resolución, respaldando una advertencia previa del presidente Vladimir Putin.
"Lo que pide el Parlamento Europeo conduce a una guerra mundial con armas nucleares", señaló Volodin, advirtiendo que los misiles rusos podrían alcanzar Estrasburgo en cuestión de minutos desde su lanzamiento.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, aplaudió la resolución, asegurando que refleja "decisión y liderazgo" por parte del Parlamento.
El Gobierno de Volodymyr Zelenskyy busca más flexibilidad para atacar aeródromos rusos y otros objetivos militares más alejados de las líneas del frente que, según dice, son cruciales para los ataques de Moscú.
Hasta ahora, Washington solo autoriza a Kiev a atacar objetivos rusos en las zonas ocupadas de Ucrania y en algunas regiones fronterizas directamente relacionadas con las operaciones militares de Moscú. Sin embargo, Estados Unidos y Gran Bretaña están considerando ampliar esto, mientras que los países de la UE están divididos sobre el tema.
Por su parte, este mes Putin advirtió que dar luz verde a Ucrania para el uso de armas de largo alcance en el interior de Rusia pondría a la alianza militar de la OTAN "en guerra" con Moscú.