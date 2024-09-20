El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución no vinculante en la que pide a los países de la Unión Europea (UE) que permitan a Ucrania utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares en el interior de Rusia, lo que ha provocado una furiosa reprimenda de Moscú.

Los diputados aprobaron este jueves la resolución, que no es vinculante y no refleja la postura de los 27 países del bloque, con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

El texto "insta a los Estados miembros a levantar inmediatamente las restricciones al uso de los sistemas de armas occidentales entregados a Ucrania contra objetivos militares legítimos en territorio ruso".

Kiev lleva tiempo pidiendo a sus aliados que le permitan utilizar las armas que le han entregado para atacar objetivos militares "legítimos" en el interior de territorio ruso, entre ellos, las bases aéreas utilizadas por los aviones rusos para bombardear Ucrania.

Según la resolución, el status quo actual "dificulta la capacidad de Ucrania de ejercer plenamente su derecho a la legítima defensa en virtud del derecho internacional público y deja a Ucrania expuesta a ataques contra su población e infraestructura".