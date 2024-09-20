EUROPA
4 MIN DE LECTURA
Parlamento de UE avala armas occidentales en Ucrania: la respuesta de Rusia
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que permite el uso de armas occidentales en Rusia. Moscú advierte que vería esto como involucración de la OTAN y que podría llevar a una “guerra mundial”.
Parlamento de UE avala armas occidentales en Ucrania: la respuesta de Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Kiev, el 20 de septiembre de 2024. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
20 de septiembre de 2024

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución no vinculante en la que pide a los países de la Unión Europea (UE) que permitan a Ucrania utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares en el interior de Rusia, lo que ha provocado una furiosa reprimenda de Moscú.

Los diputados aprobaron este jueves la resolución, que no es vinculante y no refleja la postura de los 27 países del bloque, con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

El texto "insta a los Estados miembros a levantar inmediatamente las restricciones al uso de los sistemas de armas occidentales entregados a Ucrania contra objetivos militares legítimos en territorio ruso".

RelacionadoEE.UU. dice que Israel pudo infringir DIH en Gaza con armas estadounidenses

Kiev lleva tiempo pidiendo a sus aliados que le permitan utilizar las armas que le han entregado para atacar objetivos militares "legítimos" en el interior de territorio ruso, entre ellos, las bases aéreas utilizadas por los aviones rusos para bombardear Ucrania.

Según la resolución, el status quo actual "dificulta la capacidad de Ucrania de ejercer plenamente su derecho a la legítima defensa en virtud del derecho internacional público y deja a Ucrania expuesta a ataques contra su población e infraestructura".

RECOMENDADOS

“Una guerra mundial”

Moscú se hizo eco de la resolución. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, condenó la votación y advirtió que Rusia daría una "respuesta dura" si se implementa la resolución, respaldando una advertencia previa del presidente Vladimir Putin.

"Lo que pide el Parlamento Europeo conduce a una guerra mundial con armas nucleares", señaló Volodin, advirtiendo que los misiles rusos podrían alcanzar Estrasburgo en cuestión de minutos desde su lanzamiento.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, aplaudió la resolución, asegurando que refleja "decisión y liderazgo" por parte del Parlamento.

El Gobierno de Volodymyr Zelenskyy busca más flexibilidad para atacar aeródromos rusos y otros objetivos militares más alejados de las líneas del frente que, según dice, son cruciales para los ataques de Moscú.

Hasta ahora, Washington solo autoriza a Kiev a atacar objetivos rusos en las zonas ocupadas de Ucrania y en algunas regiones fronterizas directamente relacionadas con las operaciones militares de Moscú. Sin embargo, Estados Unidos y Gran Bretaña están considerando ampliar esto, mientras que los países de la UE están divididos sobre el tema.

Por su parte, este mes Putin advirtió que dar luz verde a Ucrania para el uso de armas de largo alcance en el interior de Rusia pondría a la alianza militar de la OTAN "en guerra" con Moscú.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato