Ibrahim Aqil, el comandante de operaciones de Hezbollah que se cree murió en un ataque aéreo de Israel en el Líbano, tenía sobre su cabeza una recompensa de 7 millones de dólares que ofrecía Estados Unidos. ¿El motivo? Dos atentados con bombas en 1983, que mataron a más de 300 personas en la embajada de EE.UU. en Beirut, capital libanesa, y en un cuartel del Cuerpo de Marines.

Hezbollah confirmó a primera hora de este sábado que Aqil, su máximo comandante militar, había muerto. Se refirió a él como "uno de sus principales líderes", pero no ofreció más detalles sobre las circunstancias que rodearon su deceso.

El Ejército de Israel y una fuente de seguridad libanesa aseguraron que Aqil murió en un bombardeo de Tel Aviv contra Beirut este viernes. El ataque también mató a otras 13 personas y dejó heridas a casi 70 más. Los equipos de rescate continúan excavando en el lugar en busca de más cuerpos.

Por su parte, dos fuentes de seguridad en el Líbano confirmaron que Israel atacó cuando el comandante estaba reunido con la unidad Radwan de Hezbollah, apoyada por Irán.

Como ocurre con la mayoría de los líderes militares del grupo libanés, se sabía muy poco sobre Aqil, a quien los miembros de Hezbollah conocían sólo por su nombre de guerra: Abdelqader.

Sin embargo, esto es una recopilación de lo que sabemos.

Líder de la unidad Radwan de Hezbollah

Aqil, quien también utilizó el alias Tahsin, dirigió la unidad Radwan de Hezbollah.

La Radwan es la fuerza ofensiva más desafiante de Hezbollah y sus miembros están entrenados en la infiltración transfronteriza, según medios de comunicación.

En la unidad especializada hay integrantes experimentados, algunos de los cuales han luchado fuera del Líbano, incluso en Siria, donde Hezbollah ha apoyado abiertamente a las fuerzas del presidente Bashar al Assad desde 2013.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que Aqil "desempeñó un papel vital" en la campaña del grupo en Siria.

El segundo comandante de Hezbollah que muere en dos meses