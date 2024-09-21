El Ejército de Israel profanó los cuerpos de tres palestinos muertos en una incursión este jueves en Qabatiya, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Una cámara grabó a tres soldados israelíes que desde el techo de un edificio arrastraron, empujaron, arrojaron y en un momento hasta patearon lo que parecen ser hombres muertos.

Posteriormente, una excavadora del Ejército de Israel levantó los cuerpos utilizando la garra de metal, relataron testigos.

También señalaron que antes de la profanación, las fuerzas israelíes hicieron una demolición alrededor de la casa sitiada.

Zakaria Zakarneh, el tío de uno de los hombres, dijo que vio lo que había sucedido. Los soldados israelíes subieron al tejado después de que los palestinos fueran asesinados, dijo a la agencia de noticias Reuters.

"Intentaron bajar los cuerpos con una excavadora, pero no funcionó, así que los tiraron desde el segundo piso al suelo", describió. "Estaba afligido, muy triste y enfadado porque no pude hacer nada", expresó Zakarneh.