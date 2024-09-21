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Graban a fuerzas israelíes lanzando cuerpos de techo en Cisjordania ocupada
Una cámara filmó a militares israelíes en la Cisjordania ocupada cuando arrojaban los cadáveres de palestinos desde el techo de un edificio en la ciudad de Qabatiya.
Graban a fuerzas israelíes lanzando cuerpos de techo en Cisjordania ocupada
Personas cargan los cuerpos de tres palestinos asesinados por el ejército israelí durante una incursión en el distrito de Qabatiya de Yenín, Cisjordania ocupada. / Foto: AA / AA
Por Redacción

El Ejército de Israel profanó los cuerpos de tres palestinos muertos en una incursión este jueves en Qabatiya, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Una cámara grabó a tres soldados israelíes que desde el techo de un edificio arrastraron, empujaron, arrojaron y en un momento hasta patearon lo que parecen ser hombres muertos.

Posteriormente, una excavadora del Ejército de Israel levantó los cuerpos utilizando la garra de metal, relataron testigos.

También señalaron que antes de la profanación, las fuerzas israelíes hicieron una demolición alrededor de la casa sitiada.

Zakaria Zakarneh, el tío de uno de los hombres, dijo que vio lo que había sucedido. Los soldados israelíes subieron al tejado después de que los palestinos fueran asesinados, dijo a la agencia de noticias Reuters.

"Intentaron bajar los cuerpos con una excavadora, pero no funcionó, así que los tiraron desde el segundo piso al suelo", describió. "Estaba afligido, muy triste y enfadado porque no pude hacer nada", expresó Zakarneh.

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Los videos empezaron a circular por internet el jueves, y desataron la indignación en las redes sociales.

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Reuters pudo confirmar que la ubicación del video era Qabatiya. También verificar la fecha a partir de relatos de testigos y un video grabado por organizaciones de noticias palestinas locales que mostraban la misma escena.

El Ejército de Israel dijo en un comunicado que el incidente era grave y que no se ajustaba a sus valores. Añadió que abrió una investigación sobre el suceso.

La violencia ha aumentado en la Cisjordania ocupada desde el comienzo de la ofensiva en Gaza hace casi un año. Las fuerzas israelíes han hecho incursiones casi diarias con miles de arrestos y cruces de disparos regulares con grupos palestinos. También se han intensificado los ataques de colonos judíos ilegales a las comunidades palestinas.

Al menos 710 palestinos han sido asesinados y casi 5.700 han resultado heridos a manos de Israel en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
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