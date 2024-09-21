Tras el drástico aumento de la tensión entre Israel y Hezbollah esta semana en el Líbano, Estados Unidos y países de la Unión Europea estuvieron entre los primeros en hacer llamados para disminuir las tensiones.
Los jefes de la diplomacia de EE.UU. y Francia instaron este jueves a una "desescalada" ante los temores crecientes de que se desate una guerra más amplia en la región.
"Estados Unidos y Francia están unidos en pedir moderación e instar a una desescalada de tensiones en Oriente Medio a nivel general y en Líbano en particular", declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tras reunirse con el canciller francés, Stéphane Sejourné.
Además, Blinken aseguró que no quiere ver “ninguna escalada de ninguna de las partes", que pueda comprometer el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza. Otros líderes y altos funcionarios de países como España o Alemania también hicieron declaraciones similares.
Sin embargo, estos llamados a reducir las tensiones se asemejan mucho a los que se han producido durante los últimos 11 meses, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí contra Gaza. Dichas declaraciones no han estado acompañadas de medidas ni acciones suficientes para detener los ataques de Tel Aviv.
Ante la ola de explosiones en el Líbano y los ataques cruzados en la frontera, el Gobierno de Joe Biden ha reiterado su apoyo a Israel, incluso mencionando a sus tropas. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo: “Confiamos en la capacidad que tenemos allí (Oriente Medio) para proteger a nuestras fuerzas y, si fuera necesario, también defender a Israel".
Asimismo, cuando se le preguntó al portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, si su país apoyará a Israel en caso de que la situación en el sur del Líbano se agrave, el funcionario reiteró que están “comprometidos con la defensa de Israel contra las organizaciones terroristas que incluyen a Hamás, Hezbollah y otros ‘representantes iraníes’”.
La presencia de tropas de EE.UU. en Oriente Medio
Estados Unidos no ha dado señales de planear un aumento o cambio en sus tropas tras los acontecimientos de esta semana, dijeron varios funcionarios del país.
Sin embargo, EE.UU. ha mantenido una importante presencia militar en Oriente Medio durante gran parte del año pasado, con alrededor de 40.000 tropas, al menos una decena de buques de guerra y cuatro escuadrones de aviones de combate de la Fuerza Aérea distribuidos en la región, tanto para proteger a sus aliados como para disuadir contra posibles ataques.
Normalmente, este país tiene alrededor de 34.000 tropas desplegadas en el Comando Central de EE.UU., que cubre todo Oriente Medio. Ese número de tropas aumentó en los primeros meses de la ofensiva de Israel contra Gaza hasta aproximadamente 40.000, ya que se enviaron barcos y aviones adicionales.
En las últimas semanas, el total se elevó a casi 50.000 cuando el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, ordenó que dos portaaviones y sus buques de guerra permanecieran en la región debido a las tensiones entre Israel y Hezbollah en el Líbano.
Por otro lado, actualmente EE.UU. tiene un solo portaaviones en la región, mientras que el mes pasado la Fuerza Aérea envió un escuadrón adicional de aviones de guerra avanzados F-22, elevando a cuatro el número total de escuadrones de combate basados en tierra en la región.
Sin embargo, Estados Unidos también demostró en febrero que no necesita tener aviones basados en la región para atacar objetivos. En febrero, un par de bombarderos B-1 despegó de la Base Aérea Dyess en Texas y voló más de 30 horas en una misión de ida y vuelta en la que atacó a 85 objetivos de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Iraq y Siria.