Buena parte de lo que hay en este mundo se ha construido ladrillo sobre ladrillo. Desde pirámides hasta rascacielos, el hombre cambió muchas cosas pero sigue y seguirá levantando paredes con ladrillos.

Mauro Querejeta, de 49 años, vive en la Patagonia, una ciudad argentina fría y bella que es también un centro de esquí: San Martín de los Andes. Y jura que en los mismos ladrillos está la llave para cambiar la matriz energética del planeta y, a la par, reducir la basura a nivel mundial.

No es algo improvisado. Lo suyo es la construcción. Lo lleva en la sangre. Sus padres eran dueños de la empresa más grande de materiales para construcción de la zona. De chico pasaba tardes armando legos. Un día Stefan, su mejor amigo, hijo de suizos, le anunció que su familia regresaba a su país y le dejaba de obsequio su colección de legos. Fue un día soñado. Miles y miles de ladrillos a la espera de una mente que les diera forma. “El lego me liberaba la mente, me permitía crear”, recuerda.

Gerente de la empresa con 21 años

A los 20 años ingresó, como si fuera lo más obvio del mundo, al corralón de sus padres. Incorporó tecnología, autoelevadores, camiones con grúa. Un año y medio más tarde cumplía funciones de gerente. Era gracioso. Cuando los clientes pedían hablar con el encargado se encontraban con un chico que a duras penas le crecía el bigote. Todo parecía indicar que pasaría su vida allí. Pero él tiene una particularidad. Mauro se encoge de hombros: “Me aburro rápido”. Cuando sus padres imaginaban que ya tenían el futuro de su empresa asegurado, su hijo les anunció: “Quiero renunciar”.

Dio un paso al costado y creó una empresa de aislaciones con poliuretano en las casas, algo nunca visto en la zona. A pesar de que eran diez veces más costosas, Mauro demostró por qué en una zona helada como San Martín de los Andes el poliuretano es el aislamiento más eficaz del mercado. “Siempre fui un transgresor. No me gusta quedarme con lo que hay”, señala. En cuatro años su empresa ya era líder de aislamientos en la región entre el público de más categoría. Desde un barrio de casas con centro de esquí sobre la montaña hasta el desarrollo inmobiliario de un club de golf: todos eran sus clientes.

“A 1.000 km por hora”

Y en sus tiempos libres creaba y creaba. Se hizo amigo de un ingeniero químico de una multinacional, con quien diseñaba productos y placas para la construcción, como si fuera su viejo hobbie de legos.

En esa tormenta de ideas, en el 2001, concibió el proyecto de fabricar paneles aislados estructurales. Vendió la empresa y creó una nueva: Sipanel. Ya pueden sospechar el motivo: aburrimiento. “Siempre voy a 1.000 km por hora”, se describe Querejeta. “No puedo parar de tener nuevas ideas”.

Para instalar la idea de los paneles aislados construyó su propia casa de 400 mts. Y, otra vez, el éxito: hizo mansiones a empresarios y edificios de medio centenar de departamentos. Un reconocido empresario industrial le compró parte de la empresa y le abrió una fábrica en Buenos Aires con toda la tecnología y facilidades a disposición. Año: 2011.

No le fue nada mal.

Sin embargo, en un viaje a la fábrica, Querejeta vio que, por mucho que movilizaran los paneles, en comparación al ladrillo sólo era el 0,1% del mercado. “Me di cuenta de que si realmente quería traer un cambio debía hacerlo sobre la base de lo que ya es masivo: y eso era el ladrillo”, recuerda. “Los paneles son el futuro. Pero el ladrillo es el presente. Y esa una realidad”.

La llegada del ladrilo ecológico