ORIENTE MEDIO
Hezbollah ataca complejos militares en Israel y lanza más de 115 cohetes
El Ejército israelí señaló que detectó decenas de cohetes disparados desde Líbano y que hay tres personas heridas. Hezbollah dijo que esta era su respuesta inicial a los ataques de Tel Aviv en Beirut.
Hezbollah confirmó que había atacado instalaciones militares estratégicas, específicamente los complejos de Rafael Electronics Company al norte de la ciudad de Haifa, en Israel. Foto AFP / Photo: AFP Archive / AFP Archive
Por Redacción
22 de septiembre de 2024

Con más de 115 cohetes que apuntaron a complejos militares en el norte de Israel, el grupo libanés Hezbollah respondió a los ataques de Tel Aviv en Beirut esta semana, que mataron a decenas de personas con explosiones masivas de dispositivos electrónicos.

Hezbollah confirmó en un comunicado este domingo que había atacado instalaciones militares estratégicas, específicamente los complejos de Rafael Electronics Company al norte de la ciudad de Haifa, como respuesta inicial a la “masacre” israelí en el Líbano con explosiones de localizadores electrónicos y dispositivos inalámbricos.

También afirmó que durante la noche atacó dos veces la "base y aeropuerto de Ramat David", a unos 45 kilómetros de la frontera, con "decenas" de cohetes.

Por su parte, Israel informó que detectó más de un centenar de cohetes disparados desde el Líbano, y que tres personas resultaron heridas. El servicio de ambulancias Magen David Adom confirmó la cifra de lesionados y explicó que “los paramédicos están atendiendo a tres víctimas con heridas de metralla”.

En redes sociales empezaron a circular imágenes de algunos cohetes lanzados desde el Líbano que fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelíes, con explosiones reportadas en el aire. Los medios nacionales informaron que el ataque de Hezbollah tuvo como objetivo la base aérea Ramat David, justamente cerca de la ciudad de Haifa.

El Ejército de Israel sostuvo en un comunicado que en respuesta a esta acción “ahora está atacando objetivos” del grupo libanés. Y añadió que “en las últimas horas, la Fuerza Aérea ha interceptado amenazas aéreas y lanzamientos realizados por Hezbollah”.

La reciente escalada en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah ha disparado los temores de que se pueda desatar una guerra amplia en toda la región de Medio Oriente. Un escenario sobre el que la comunidad internacional ha advertido debe evitarse.

En una serie de acciones que ejecutó con apenas días de diferencia, Israel atacó el Líbano este viernes y mató al menos a 38 personas, incluidos niños y mujeres. También dejó heridas a decenas más. Esa ofensiva cobró la vida de 16 miembros de Hezbollah, entre ellos su máximo comandante Ibrahim Aqil y del militar de alto rango Ahmed Wahbi, según confirmó el grupo libanés.

Dicho ataque se lanzó apenas dos días después de que al menos 37 personas murieran y más de 3.000 resultaran heridas en dos oleadas de explosiones de dispositivos de comunicación inalámbricos en todo el Líbano. Aunque el gobierno de este país y Hezbollah han culpado a Israel de las explosiones, Tel Aviv no ha negado ni confirmado su participación.

Hezbollah e Israel han protagonizado ataques transfronterizos desde que comenzó la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza, que ha matado a casi 41.400 personas, en su mayoría mujeres y niños.

FUENTE:TRT Español y agencias
