Casi 200 líderes mundiales y diplomáticos de alto nivel se reunirán la próxima semana en Nueva York para la sesión número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés). Y lo harán a la sombra de la brutal ofensiva de Israel contra la sitiada Gaza y de los temores a que se desate una guerra regional en Medio Oriente, sobre todo tras los ataques de Tel Aviv al Líbano con explosiones de dispositivos electrónicos. La guerra de Rusia y Ucrania, que fue protagonista en la sesión del año pasado, también estará sobre la mesa. Así como los plazos globales para la lucha contra el cambio climático que están por vencerse.

Los seis días de discursos en el debate general anual comienzan el 24 de septiembre bajo el lema "No dejar a nadie atrás: tomar acción juntos para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras".

Estas son las principales claves de lo que se puede esperar del evento.

¿Quién hablará primero?

Philemon Yang, de Camerún y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, será el primero en convocar a la sesión. Entonces le sigue el discurso del secretario General de la ONU, António Guterres. Luego Yang abre oficialmente el debate general y pronuncia su discurso.

Desde la décima sesión de la Asamblea General, en 1955, se estableció como normal que Brasil siempre hablará primero, independientemente del nivel de representación. Después, Estados Unidos, como país anfitrión, es el segundo Estado miembro en hablar, también independientemente del nivel de representación.

El orden para los discursos posteriores se basa en el nivel de representación, el equilibrio geográfico, cómo se registró la solicitud de intervención y otras consideraciones.

Sólo la Santa Sede, el Estado de Palestina —que obtuvo un asiento entre otros estados miembros— y la Unión Europea reciben una invitación para participar y hablar en el debate general.

Durante el evento, los estados miembros pronuncian discursos y también tienen derecho a réplica.

Justamente este derecho a réplica suele resultar en intercambios acalorados. Tanto a Pakistán como a India —que están enzarzados en una amarga disputa sobre Cachemira desde 1947— se les conoce por utilizar agresivamente el derecho a réplica para defender sus políticas e intercambiar acusaciones.

¿Qué asunto dominará el debate general?

En 2023, la guerra de Rusia y Ucrania dominó el debate. Sin embargo, este año se espera que la ofensiva de Israel contra la sitiada Gaza y el creciente número de palestinos muertos generen profundas discusiones en la Asamblea General.

Israel ha matado en Gaza a más de 41.000 palestinos y ha herido a casi 100.000 desde el 7 de octubre del año pasado, cuando lanzó su brutal ofensiva. Los funcionarios palestinos advierten que se teme que unas 10.000 personas estén enterradas bajo los escombros de sus casas bombardeadas, mientras otros 10.000 han sido arrestados por Tel Aviv. Pero expertos y algunos estudios dicen que el número real de muertos palestinos podría rondar los 200.000.

La revista médica The Lancet estima que las muertes indirectas, causadas por factores como enfermedades, podrían significar que el número de fallecidos sería varias veces mayor que las estimaciones oficiales y posiblemente superior a 186.000.

"Esta elevada cifra se da a pesar de varios acuerdos de alto el fuego en los últimos seis meses. Si las muertes continúan a este ritmo -unas 23.000 al mes- habrá 149.500 muertes adicionales para fin de año, unos seis meses y medio antes que el cálculo inicial de que se llegaría a esa fecha a mediados de junio", escribió Devi Sridhar, catedrática de salud pública mundial en la Universidad de Edimburgo, en un artículo del diario The Guardian.

"Usando este método, el total de muertes desde que comenzó el conflicto se estimaría en unas 335.500 en total", añadió.

A Israel se le acusa de perpetrar un genocidio de palestinos en Gaza, en un caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, los fiscales de la Corte Penal Internacional han pedido órdenes de arresto para los principales líderes israelíes.

"Creo que se hablará mucho sobre Gaza, pero es poco probable que haya un progreso real para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás", dijo Richard Gowan, quien supervisa el trabajo de apoyo de International Crisis Group en la ONU, en una conversación con TRT World.

"La mayoría de los líderes pedirán un alto el fuego en sus discursos, y también enfatizarán la importancia de una solución de dos estados. Pero a menos que Israel y Hamás avancen hacia un alto el fuego, no hay mucho más que la ONU pueda hacer para ayudar a poner fin al conflicto", explicó.

Se espera que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu hablen en la Asamblea General el 26 de septiembre. Netanyahu ha acusado a la ONU y Guterres de ser pro-Hamás.