Mientras la comunidad internacional enciende las alarmas por el riesgo cada vez más grande de una guerra extendida en Oriente Medio, Israel continúa su campaña bélica que ahora, además de Gaza, ejecuta en el Líbano. En medio de su lucha contra el grupo libanés Hezbollah, Tel Aviv lanzó este lunes decenas de bombardeos contra el sur y el este del país, matando a 356 personas, entre ellos 21 niños y 31 mujeres, e hiriendo a más de 1.246, según el Ministerio de Salud local.
El ministro de Salud libanés, Firas Abiad, dijo este lunes que Israel atacó a civiles, ambulancias y centros médicos. Esto representa el día más mortífero en el Líbano desde el final de su brutal guerra civil de 15 años (1975-1990), dijo un funcionario local, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a conversar con la prensa. Anteriormente, el ejército israelí dijo que había atacado 300 objetivos en el Líbano.
Horas antes, la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano reportó que "aviones de guerra enemigos lanzaron... más de 80 ataques en media hora". Estos bombardeos apuntaron al distrito de Nabatiyeh, en el sur del Líbano, y también se informaron ataques en el área de Tiro.
Al mismo tiempo, la NNA registró "intensos bombardeos en el valle de la Becá" en el este, en el interior del Líbano cerca de la frontera con Siria, incluso en las cercanías de Baalbek y las afueras de Hermel.
Una fuente de Hezbollah, que pidió el anonimato, detalló que los ataques en el valle de la Becá iban dirigidos contra el este y el oeste de la región.
El de este lunes es el conjunto de ataques aéreos más intensos en casi un año de lucha "contra Hezbollah". Líderes israelíes han prometido acciones más duras contra el grupo libanés en los próximos días.
Mientras Israel llevaba a cabo los bombardeos, las autoridades israelíes informaron de una serie de sirenas de alerta antiaérea en el norte de Israel que advertían de la llegada de cohetes desde el Líbano.
Israel orden a población “alejarse” de posiciones de Hezbollah
El Ejército de Tel Aviv también le ordenó a la población del Líbano que se alejara de los "objetivos de Hezbollah", pues iba a ejecutar ataques más amplios contra el grupo. "Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas situadas en los edificios y zonas que Hezbollah utiliza con fines militares, como las que se usan para almacenar armas, que se aparten inmediatamente por su propia seguridad", dijo el portavoz militar de las fuerzas israelíes, el almirante Daniel Hagari.
En esa línea, Hagari dijo que el Ejército había lanzado nuevos bombardeos contra los lugares que utiliza Hezbollah, desde la mañana de este lunes. "Los ataques continuarán", insistió. Las fuerzas israelíes "llevarán a cabo bombardeos (más) importantes y precisos contra objetivos terroristas que se han incrustado ampliamente en todo Líbano", agregó el militar en una rueda de prensa.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este domingo del riesgo de que el Líbano se convierta en "otra Gaza", en medio de la escalada de tensiones que protagonizan Israel y Hezbollah.
En declaraciones a la CNN, Guterres advirtió de la "posibilidad de transformar Líbano en otra Gaza". También puso en duda las posibilidades de un alto el fuego en Gaza tras casi un año de guerra de la brutal ofensiva israelí.
Hezbollah anuncia “nueva fase” en su lucha contra Israel
El segundo al mando de Hezbollah, Naim Qasem, afirmó este domingo que el grupo libanés entró en una "nueva fase" de la lucha que libra contra Israel desde que empezó la ofensiva de Tel Aviv en Gaza hace casi un año.
"Hemos entrado en una nueva fase", la del ajuste de "cuentas pendientes", declaró Qasem durante el funeral de Ibrahim Aqil, un alto comandante de Hezbollah que murió en medio de un bombardeo israelí al Líbano este viernes.
"Las amenazas no nos detendrán: estamos preparados para todos los escenarios militares" frente a Israel, añadió. Estas son las primeras declaraciones oficiales de un alto cargo del grupo después del ataque israelí.
Según las autoridades libanesas, al menos 16 miembros de Hezbollah murieron en este bombardeo, que mató a 45 personas en total, entre ellas civiles.
En respuesta, este domingo, Hezbollah atacó complejos militares en el norte de Israel, lanzando más de 115 cohetes. El grupo confirmó la acción señalando que había apuntado contra instalaciones militares estratégicas, específicamente los complejos de Rafael Electronics Company al norte de la ciudad de Haifa.
En esa línea, el líder Qasem afirmó que los ataques del domingo se inscribían en la fase del ajuste de "cuentas pendientes". Solo un alto el fuego en Gaza pondría fin a los ataques de Hezbollah, insistió, calificando "la solución militar israelí" de "dilema" para Israel y sus habitantes del norte.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que el regreso de los israelíes del norte del país, quienes huyeron debido a los enfrentamientos con Hezbollah, era uno de los objetivos de su gobierno y prometió el domingo "hacer todo lo posible" para garantizar su seguridad y su retorno.