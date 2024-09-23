Mientras la comunidad internacional enciende las alarmas por el riesgo cada vez más grande de una guerra extendida en Oriente Medio, Israel continúa su campaña bélica que ahora, además de Gaza, ejecuta en el Líbano. En medio de su lucha contra el grupo libanés Hezbollah, Tel Aviv lanzó este lunes decenas de bombardeos contra el sur y el este del país, matando a 356 personas, entre ellos 21 niños y 31 mujeres, e hiriendo a más de 1.246, según el Ministerio de Salud local.

El ministro de Salud libanés, Firas Abiad, dijo este lunes que Israel atacó a civiles, ambulancias y centros médicos. Esto representa el día más mortífero en el Líbano desde el final de su brutal guerra civil de 15 años (1975-1990), dijo un funcionario local, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a conversar con la prensa. Anteriormente, el ejército israelí dijo que había atacado 300 objetivos en el Líbano.

Horas antes, la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano reportó que "aviones de guerra enemigos lanzaron... más de 80 ataques en media hora". Estos bombardeos apuntaron al distrito de Nabatiyeh, en el sur del Líbano, y también se informaron ataques en el área de Tiro.

Al mismo tiempo, la NNA registró "intensos bombardeos en el valle de la Becá" en el este, en el interior del Líbano cerca de la frontera con Siria, incluso en las cercanías de Baalbek y las afueras de Hermel.

Una fuente de Hezbollah, que pidió el anonimato, detalló que los ataques en el valle de la Becá iban dirigidos contra el este y el oeste de la región.

El de este lunes es el conjunto de ataques aéreos más intensos en casi un año de lucha "contra Hezbollah". Líderes israelíes han prometido acciones más duras contra el grupo libanés en los próximos días.

Mientras Israel llevaba a cabo los bombardeos, las autoridades israelíes informaron de una serie de sirenas de alerta antiaérea en el norte de Israel que advertían de la llegada de cohetes desde el Líbano.

Israel orden a población “alejarse” de posiciones de Hezbollah

El Ejército de Tel Aviv también le ordenó a la población del Líbano que se alejara de los "objetivos de Hezbollah", pues iba a ejecutar ataques más amplios contra el grupo. "Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas situadas en los edificios y zonas que Hezbollah utiliza con fines militares, como las que se usan para almacenar armas, que se aparten inmediatamente por su propia seguridad", dijo el portavoz militar de las fuerzas israelíes, el almirante Daniel Hagari.

Relacionado ¿Quién era Ibrahim Aqil, alto comandante de Hezbollah que Israel “mató”?

En esa línea, Hagari dijo que el Ejército había lanzado nuevos bombardeos contra los lugares que utiliza Hezbollah, desde la mañana de este lunes. "Los ataques continuarán", insistió. Las fuerzas israelíes "llevarán a cabo bombardeos (más) importantes y precisos contra objetivos terroristas que se han incrustado ampliamente en todo Líbano", agregó el militar en una rueda de prensa.